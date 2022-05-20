南投+730！4大鄉鎮市明加開接種站　2076人居隔2263人居家照護

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數730例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數730例，截至19日累計確診人數6563例，居家隔離人數2076例，今日已解除隔離730例，居家照護人數2263例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

為加強防疫，南投縣衛生局指出，21日上午起在南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮4大鄉市鎮加開假日接種站，開設地點包括南投市慈濟聯絡處、埔里鎮衛生所、草屯鎮敦和國小及竹山鎮公所禮堂，並提供莫德納、BNT及高端等3種疫苗。

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▲4大鄉鎮市明天起將增設假日接種站。（圖／南投縣政府提供）

衛生局表示，已寄出3萬3000多份通知書，接種對象涵蓋6歲至11歲第一劑莫德納；12歲以上第一、二、三劑；還有第四劑接種對象，如65歲以上，長照機構者，以及免疫低下者（洗腎病患、癌症病患、愛滋病患者），提醒民眾前往接種時記得帶健保卡，己接種者須攜帶黃色的疫苗接種紀錄卡。

5至17歲學生於校園施打BNT疫苗部分，縣府教育處表示，各校如能儘速回收家長意願書，將儘快協調安排醫療院所到校施打，並請各校積極處理相關作業，各校也可從縣府教育處網站公告下載電子檔家長評估意願書進行調查。

衛生局長陳南松表示，統計顯示，未施打疫苗者，死亡率是打過三劑者的六倍；老人家接種疫苗，可降低感染新冠肺炎重症、住院或死亡風險。

▲▼南投縣衛生局提醒確診民眾和接觸者確實填寫電子疫調資料。（圖／南投縣政府提供）

衛生局另提醒確診民眾收到官方簡訊，可前往「自主回報疫調系統網站」填寫並核對資料，或下載「健保快易通」App，通報密切接觸者等疫調資訊，電子疫調若填寫錯誤，超過24小時就不能修改；採3+4方案者，不勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」即適用3+4居家隔離對象，會收到居家隔離通知書，採0+7方案，勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」將被系統列7天自主防疫對象，不會開立居家隔離通知書

衛生局表示，衛福部官方「COVID-19確診個案自主回報系統」簡訊網址是https://bbs.cdc.gov.tw，發送簡訊電話號碼則是「0911514588」，民眾得注意核對簡訊的電話號碼是否正確，及簡訊提供連結網址是否是「gov.tw」的政府網域，確認無誤後再送出。