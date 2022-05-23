南投新增死亡1例！名間阿嬤眩暈跌倒「PCR陽性」　收治10天不治

▲南投疫情擴散，慈濟志工加入防疫應變中心。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今(23日)公布南投縣確診人數843例，截至5/22累計確診人數9,132例，死亡人數新增1例，居家隔離人數3,011例，今日已解除隔離865例，居家照護人數4002例；另今日死亡1例。

南投縣府今日公布死亡1例，該例為住在名間鄉94歲阿嬤，10日眩暈跌倒頭部外傷至醫院就診，採檢PCR陽性，抽血檢查，有急性腎衰竭、敗血症(感染源不明)情況，這位阿嬤雖接種3劑疫苗，但有腎臟疾病、高血壓等慢性疾病，並收治南投醫院負壓隔離病房，於5月20日因急性腎衰竭倂代謝性酸中毒及急性呼吸衰竭死亡。



面對疫情擴散，中央計畫全面實施「快篩陽性即確診」政策。縣府衛生局預先做好配套措施，除加強醫療資源整備，也呼籲民眾，如懷疑染疫且快篩呈現陽性，應趕快加入視訊診療，經由醫生判斷並取得處方藥物，把握五天黃金投藥期，降低中重症風險。

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因應確診人數增加，衛生局著手規劃新冠肺炎藥物「得來速」方案，希望設立領藥快速通道，加速民眾取得抗病毒藥物。這項腹案正交由幕僚檢討，衛生局也將和醫療院所討論「藥物領用得來速」場地及人力配置，俟中央宣布擴大「快篩陽性即確診」政策後，南投縣將開放據點供民眾領藥。

「請問，確診後該怎麼辦？」，「請問，到哪裡可以拿到治療藥物？」確診人數增加，縣府衛生局電話接到手軟，慈濟志工26人經過訓練後，雖然加入防疫變應中心陣容，但第一線防疫人員及志工明顯感受「大浪真的來了！」

縣府衛生局表示，目前南投縣除了加強藥物調度準備，檢視醫療能量外，民眾如懷疑確診，請趕快和醫院診所約時間，進行視訊診療。衛生局網站可以找到相關資訊，民眾和診所連絡後，透過LINE等通訊軟體和醫生視訊，經由醫生開立藥物處方，便可以取得藥物治療。

衛生局同時表示，和醫師視訊診療時，請民眾進一步確認手機號碼，便於後續連絡追蹤，並接收「確診簡訊」及相關通知。「確診個案自主回報疫調系統」將針對民眾採檢時或投保時所留存的手機號碼發送手機簡訊(簡訊顯示門號：0911514588)，提供確診民眾專屬一次性網址連結(網址開頭為https: //bbs.cdc.gov.tw/...... )，民眾收到官方簡訊後可前往「自主回報疫調系統網站」填寫並核對資料，或下載「健保快易通」App，通報密切接觸者等疫調資訊。