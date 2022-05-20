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快訊／藍委為偏鄉請命　陳時中：2天內納入快篩陽性視同確診

▲▼江啟臣、高金素美今天拜會陳時中。（圖／江啟臣國會辦公室提供）

▲江啟臣（左）親赴指揮中心為偏鄉、原鄉請命。（圖／江啟臣國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委江啟臣20日上午親自前往指揮中心，呼籲盡速將偏鄉、原鄉、離島等偏遠地區納入「快篩陽性視同確診」的適用對象，對此，指揮中心指揮官陳時中當場允諾，除了已經下令加發偏鄉地區的快篩試劑，也將在1至2天內將上述偏遠地區居民納入快篩陽性視同確診的適用對象。

國民黨立委江啟臣、孔文吉、鄭天財、無黨籍立委高金素梅等人，今天親自直接前往指揮中心，籲請指揮中心儘快將偏鄉、原鄉納入「快篩陽性視同確診」的適用對象，同時增加發放快篩數量，減少偏遠地區居民的就醫不便，讓確診者可以儘早獲得治療，避免延誤就醫導致憾事發生。

江啟臣表示，這次疫情爆發後，台中市原鄉和平區自5月開始人數直線上升，至今已有118例確診，但因為快篩不足且和平區衛生所無法進行PCR採檢，民眾必須大老遠下山到醫院才能採檢確認，裡面恐怕有許多黑數。偏遠地區多為高齡、年幼人口及在地農工，其中高齡年幼者更是這次的高風險族群，一旦染疫病程惡化迅速，因此更需要及早給予治療，才能控制病情。

對此，陳時中會中表示，偏遠地區的醫療資源確實相對不足，且多為高齡和幼年人口，現在已經有將65歲以上人口納入快篩陽性並經醫師診斷後就視同確診，未來一兩天內就會將偏鄉、原鄉和離島等偏遠地區納入適用，減少當地居民就醫不便的困擾，另外也已責成相關單位針對偏遠地區發放快篩試劑的78個地點，每個地點優先加發5箱快篩，也會規劃由鄉公所協助發送，先解燃眉之急，未來也會持續關心偏鄉醫療情形。

▲▼江啟臣、高金素美今天拜會陳時中。（圖／江啟臣國會辦公室提供）

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