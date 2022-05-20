台灣持續未獲邀WHA！陳時中坦言「困難」　要說服更多理念相近國

▲指揮中心5/20記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第75屆世界衛生大會(WHA)將於本年5月22日於瑞士日內瓦召開，台灣已經連續六年沒有獲邀參與。衛生福利部組成世衛行動團，由次長李麗芬率領，今天赴日內瓦現場進行衛生福利專業交流，也將遞交抗議信函。衛福部長陳時中今日回應，近來肯定台灣的國家很多，幫助台灣參與WHA提案聲浪也形成，不過這仍然是一件困難的事情，要透過理念相近國家協助，說服越多國家，可能性就越高，我方會持續努力。

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▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

台灣2009年首度以觀察員身分獲邀出席WHA，然而在2016年蔡政府執政後，兩岸關係持續惡化，2017年開始，也是陳時中擔任衛福部長以來，已經連續六年都沒有接獲邀函，被拒於大會之外。而在疫情發生之前，陳時中每年都會組成世衛行動團，在WHA召開時前往表達抗議，以及與國際進行醫衛交流。

第75屆世界衛生大會(WHA)將於本年5月22日於瑞士日內瓦召開，這是新冠疫情以來首度召開實體大會，然而目前國內疫情嚴重，陳時中日前表示，本來也是希望能做國民外交，此時正好是疫情高峰，身為指揮官在這節骨眼上不方便，而國際事務仍然重要，由次長代表參加。本次衛福部世衛行動團由次長李麗芬率領，今日前往日內瓦。

陳時中今天被問及此事時表示，要到WHA這件事情已經努力很多年，台灣在世界的能見度增高，肯定台灣在世界衛生貢獻的國家也非常多。近來可以看到各國整體提案、議會裡面形成相關聲浪很大，不過這確實是一件非常困難的事情，「國際事務的參與不只要透過我們努力，也要透過理念相近國家協助，說服有越來越多國家，可能性就越高，我們會持續努力」。

衛福部指出，儘管未受邀參與WHA，為能和國際社會分享台灣在疫情期間維持永續、韌性與平等社會所做的努力，今年將持續與各國與國內外專業醫衛團體密切合作，並舉辦專業論壇以呼應今年WHA主題「Health for peace, peace for health」，從更廣泛的角度探討醫衛專業與人類福祉的相互影響。

衛福部強調，藉由我國醫衛軟實力建構合作基礎，強化實質醫衛夥伴關係，使國際社會更廣泛認同臺灣是全球疫後復甦以及強化韌性不可或缺的重要夥伴。