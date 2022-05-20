視察桃園發放防疫關懷包快易通　蔡英文：首要目標降低致死率

▲蔡英文總統20日下午視察桃園市八德區公所「防疫關懷包快易通」發放運作，與市長鄭文燦一起將防疫物資裝入關懷包內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統20日下午視察桃園市八德區公所「防疫關懷包快易通」發放時表示，台灣正處於疫情關鍵時刻，最重要的目標是要降低致死率，政府要強化四項防疫工作，包括滿足PCR採檢量能需求、政府與民間設置關懷中心、提升兒童醫療量能與提升疫苗覆蓋率等，相信國人以團結精神面對挑戰，一定能度過難關。

▲蔡英文總統20日下午與市長鄭文燦擔任防疫志工，協助防疫物資給區公所工作人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文總統今天下午2時許在桃園市長鄭文燦陪同下視察八德區公所「防疫關懷包快易通」發放作業，並與鄭市長擔任防疫志工將生活防疫物資分裝至防疫關懷包。市民則排隊井然有序等候領取，讓蔡應文印象深刻。

▲蔡英文總統視察八德區公所發放防疫物資給市民，向等候市民揮手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文指出，桃園「防疫關懷包快易通」模式善用科技加快服務流程，加上民政系統包含里長及里幹事們的投入，與市府團隊緊密合作，讓整體服務模式更加順暢，市府簡化代領行政程序，在關懷包內準備5份快篩試劑，非常用心。

▲蔡英文總統致詞表示，台灣正處於疫情關鍵時刻，最重要目標是降低致死率。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文說，台灣正處於疫情關鍵時刻，最重要目標是降低致死率，並持續提升疫苗覆蓋率以降低疫情傷害，此時有四項工作要強化執行。包括要持續滿足PCR採檢量能需求，在執政團隊協調下，現在北北基桃已經成立8個大型採檢站，最快明天，三軍總醫院就會在松山機場大客車停車場增加一個大型採檢站，提供PCR採檢、醫生看診、拿藥的三合一服務。特別感謝榮總、台大醫院與三總全力投入，還有基層醫師提供協助。

第二個重點，要透過政府和民間設立關懷中心，給予確診者更大支持，不論政府或民間、實體或網路社群，大家都能發揮相互關懷協助力量，期待未來有更多民間企業單位能響應政府，設立關懷中心，讓確診者更快得到需要協助，減輕第一線防疫人員和醫護的負擔。

▲蔡英文總統視察八德區公所發放防疫物資給市民，圖為桃市府發放的防疫關懷包內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

第三個重點，要全面提升兒童醫療量能，現在兒童疫苗已陸續到貨，可提供5至11歲兒童使用，針對5歲以下、現階段沒有辦法接種疫苗的兒童，一定要特別注意健康狀況和醫療需求。全面提升兒童醫療量能，目前各縣市共有108家醫院、診所、衛生所，已設置兒童就醫的綠色通道，優先照顧兒童，避免過多就診者排擠兒童就診時間。讓重症兒童在最短時間獲得更妥適的醫療照護。另外，全國兒童醫院、醫學中心與急救責任醫院也將加開兒童專責加護病房100床，協調各醫院加開兒童專責病床區，總計可達750張病床負責收治6歲以下兒童。

第四個重點則是必須持續提升疫苗覆蓋率，台灣目前疫苗供應充足，如有長者、里民還未打到3劑，請趕快去打，65歲以上符合資格的長者，也希望盡快去接種第4劑。

蔡英文強調，台灣面臨各種挑戰，都能以團結精神面對，讓國家關關難過關關過。作為國家領導人，深深感謝台灣人民，未來2年任期內，執政團隊將持續全方位建構更有韌性的國力，相信只要沉著、冷靜、團結一致，台灣一定能克服逆境安然度過迎向未來。

▲桃園市長鄭文燦說，市府「防疫關懷包快易通」實施上路以來，累計已發放近6萬份。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，桃園防疫關懷包內容物豐富，包含食品與5劑快篩試劑等生活防疫物資，市府希望民眾接獲確診通知當天就能領到，但因確診人數大幅攀升，約有4成確診者在自主回報系統填寫資料有誤，影響關懷包發放作業，為加快發放速度，市府包括衛生局、民政局、區公所與資科局等跨局處合作，推出「防疫關懷包快易通」服務，開放確診者非同住親友代領關懷包採雙軌制，市民可憑確診者身分證或健保卡直接至區公所發放地點領取，或利用桃園市民卡LINE官方帳號先預約登記，再憑證至所選定的地點領取，服務實施以來，廣受市民好評，從5月13日至今，累計已發放近6萬份關懷包。

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