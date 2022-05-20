　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文執政6年「國民黨提4高」　怒批民進黨：人民痛苦指數已衝頂

▲▼ 中國國民黨今(20)日召開「蔡英文慘澹520！無力解決『四高』壓力，人民很辛苦、青年很痛苦」記者會 。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今日召開「蔡英文慘澹520！無力解決『四高』壓力，人民很辛苦、青年很痛苦」記者會 。（圖／國民黨提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

今（20）天是蔡英文總統就職滿六周年。國民黨召開記者會點出台灣面臨的「四高」壓力，包含痛苦指數破10年新高、房價高，逾9年不吃不喝才能買房、物價高，創9年半新高、青年失業率是9月以來新高。國民黨痛批蔡英文六年的執政，經常是「口號喊得響亮、效果讓人無感」，讓人民的痛苦指數飆近頂峰。

國民黨表示，今年3月我國「痛苦指數」高達6.93%，是10年來新高，反映出人民生活的拮据與壓力，顯示人民「日子真的不好過」。對照執政前曾說「人民值得過更好的生活」、執政後自稱「自己每天很努力打拚經濟，為了讓國家人民生活更好」的蔡英文，格外諷刺！

國民黨指出，生活很辛苦是人民切身的真實感受，但民進黨卻仍拿出口、餐飲業營業額等數據來幫蔡英文粉飾太平，當雞蛋、肉品、蔬菜、水果、衛生紙等各項民生物資不斷漲價，餐飲小吃也持續喊漲，人民生活必需的支出費用一直墊高，但薪資卻「凍漲」、甚至因失業而「歸零」之下，蔡英文還要用虛幻的數據來掩蓋人民生活痛苦只增不減的事實嗎？

▲▼ 中國國民黨今(20)日召開「蔡英文慘澹520！無力解決『四高』壓力，人民很辛苦、青年很痛苦」記者會 。（圖／國民黨提供）

「人民痛苦指數飆升是高房價、高物價、高青年失業率堆積而成的！」國民黨說，根據最新資料，2021年第4季全國房價所得比達9.46倍，追平統計以來新高，民眾平均要不吃不喝超過9年才能在台灣買房。國民黨表示，蔡英文曾提出「房市三箭」要讓房市回歸正常，顯然「不僅未中靶心，還全射空了」，高房價問題不但持續存在，還越來越嚴重，讓人民安身立命的負擔越來越大，更讓年輕朋友視買房為「不可能的任務」，蔡英文到底何時才能解決？

物價高漲的壓力讓人民喘不過氣來，國民黨再說，主計總處公布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率3.38%，不僅連續9個月「破2」通膨警戒線，更是連續兩個月破3，續創9年半新高；其中，外食費年增率更擴大為5.56%，刷新13年4個月紀錄。國民黨指出，蔡英文沒有解決物價不斷高漲的問題，導致通膨吃掉微幅成長的薪資，人民生活負擔不但沒有減輕，反而越來越重，民進黨政府看不到人民的痛苦嗎？

「青年失業率居高不下，讓年輕人對未來充滿危機感」，國民黨表示，根據主計總處統計，今年3月份20至24歲青年失業率高達12.48%，與鄰近的日本、韓國、香港等青年失業率相比，更高出很多，顯示我國青年不僅要面對低薪的困境，可能連領低薪的機會都沒有。蔡英文曾承諾「要讓年輕人找得到好工作、敢生敢養」，顯然已成空頭支票，當我國青年陷入找不到工作、找不到希望的困境時，這難道不是當權主政者最大的怠惰嗎？

國民黨強調，蔡英文六年的執政，經常是「口號喊得響亮、效果讓人無感」，足夠生計、維持生活只是人民最基本、也是最切身的需求，但在「四高」的痛苦壓力下，看不到政府解決問題的能力。國民黨呼籲蔡英文，應該「苦民所苦」，少一點政治算計與鬥爭，多一點心力在解決人民的「四高」痛苦，不要讓台灣人民持續為生活辛苦，更不要讓青年朋友繼續為看不到的未來痛苦。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
快訊／徐巧芯道歉了！　呱吉還原始末
LIVE／賈永婕再出手救嬰幼兒　20縣市遠距教學一次看
反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！　清純模樣被挖出
賈永婕出手！　一聽需求心碎了：先進台灣吧
快訊／「鋼管辣女警」道歉了！　遭爆上班拍抖音IG照全刪除
普丁慘了！　專家曝「2情況」將引爆政變
快訊／20縣市高中以下停實體課！　各縣市做法一次看
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

加拿大總理挺台參加WHA　外交部：持續爭取國際參與空間

蔡英文執政6週年　國民黨團砲轟口號治國「5缺5亂」

林智堅太太砸2550萬買房地　楊文科存款1210萬元「少了465萬」

徐巧芯道歉了！呱吉還原始末　「我本人沒接到電話」

余天退選內幕有林佳龍「暗盤交易」？　正國會喊告

快訊／《國安法》增列經濟間諜罪　竊取核心技術最重關12年、罰1億

520農運70人含冤　邱顯智喊話蘇貞昌：平復司法不法「給真相」

蔡英文執政6年「國民黨提4高」　怒批民進黨：人民痛苦指數已衝頂

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修《動保法》禁獵具

林姿妙存款增28萬　貸款還了88萬…仍欠1934萬

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

加拿大總理挺台參加WHA　外交部：持續爭取國際參與空間

蔡英文執政6週年　國民黨團砲轟口號治國「5缺5亂」

林智堅太太砸2550萬買房地　楊文科存款1210萬元「少了465萬」

徐巧芯道歉了！呱吉還原始末　「我本人沒接到電話」

余天退選內幕有林佳龍「暗盤交易」？　正國會喊告

快訊／《國安法》增列經濟間諜罪　竊取核心技術最重關12年、罰1億

520農運70人含冤　邱顯智喊話蘇貞昌：平復司法不法「給真相」

蔡英文執政6年「國民黨提4高」　怒批民進黨：人民痛苦指數已衝頂

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修《動保法》禁獵具

林姿妙存款增28萬　貸款還了88萬…仍欠1934萬

九份阿北又出事！送陌生人嫁妝50萬現金　昨卡家中水槽動不了

快訊／桃園女快篩陽吃化痰藥後倒地亡　檢將化驗追查真正死因

加拿大總理挺台參加WHA　外交部：持續爭取國際參與空間

快訊／高雄大寮4樓透天厝火警　濃煙竄天民眾受困陽台

6月報稅期限前賣股？庶民經濟調查出爐　58%民眾Say NO

教育部增訂「黃郁婷條款」最快6月發布　體育署：不會溯及既往

亮・珠寶／「大顆，簡約就有氣勢」　黑漆飾鑽石、藤蔓繞海水藍寶

行車糾紛嗆「讓你全家死光光」　下秒持瓦斯槍猛打...火爆男慘了

潛入工程行偷金牌　監視器「LIVE直播」員工衝現場逮人

「兇版宋慧喬」UU半球霸氣側露　墾丁秘境解放全脫了　

政治熱門新聞

呱吉狂飆髒話！氣炸被徐巧芯指違停紛爭主謀

蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

爆料「徐巧芯罰單案」身分起底　Vek1112竟是學校導師

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

新北怒槓中央！侯友宜：接通電話卻捂住耳朵

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

民進黨北市黨職改選派系火拼　英系大戰非英系

台灣民意／蔡英文聲望連續2月下滑　49.2%民眾不滿防疫表現

快訊／「0+7」新制上路　蘇貞昌：民調顯示8成民眾支持

蕭美琴：美國支持訊號強烈　挺台參與世衛國家增加

快訊／新北525開打兒童、青少年BNT　學生可請疫苗假

快訊／行政院拍板　滿18歲同性結婚不需經法定代理人同意

蘇貞昌：520只是為國打拚為民服務的其中一天

蔡英文執政6年「出生率創新低」　國民黨3建議：提高兒童健保給付

更多熱門

相關新聞

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

律師張靜、前衛生署長楊志良今天上午在台北地檢署舉行記者會，按鈴告發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中，未提前部署新冠防疫工作，沒準備充分有效的疫苗、藥物及PCR、快篩劑等物資，涉嫌廢弛職務釀災、殺人等罪，張靜並號召民眾同步在全台各地檢署按鈴，並指定由他擔任義務代理人，可換得彭文正送的《惡官》。

台灣民意／蔡英文聲望連續2月下滑　49.2%民眾不滿防疫表現

台灣民意／蔡英文聲望連續2月下滑　49.2%民眾不滿防疫表現

新北怒槓中央！侯友宜：接通電話卻捂住耳朵

新北怒槓中央！侯友宜：接通電話卻捂住耳朵

民進黨北市黨職改選派系火拼　英系大戰非英系

民進黨北市黨職改選派系火拼　英系大戰非英系

蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

關鍵字：

蔡英文國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

不斷更新／21縣市高中以下採遠距教學

打疫苗再感染獲超級免疫　專家曝1條件

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

強尼戴普「前砲友」金髮女星出庭

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面