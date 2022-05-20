蔡英文執政6年「國民黨提4高」　怒批民進黨：人民痛苦指數已衝頂

▲國民黨今日召開「蔡英文慘澹520！無力解決『四高』壓力，人民很辛苦、青年很痛苦」記者會 。（圖／國民黨提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

今（20）天是蔡英文總統就職滿六周年。國民黨召開記者會點出台灣面臨的「四高」壓力，包含痛苦指數破10年新高、房價高，逾9年不吃不喝才能買房、物價高，創9年半新高、青年失業率是9月以來新高。國民黨痛批蔡英文六年的執政，經常是「口號喊得響亮、效果讓人無感」，讓人民的痛苦指數飆近頂峰。

國民黨表示，今年3月我國「痛苦指數」高達6.93%，是10年來新高，反映出人民生活的拮据與壓力，顯示人民「日子真的不好過」。對照執政前曾說「人民值得過更好的生活」、執政後自稱「自己每天很努力打拚經濟，為了讓國家人民生活更好」的蔡英文，格外諷刺！

國民黨指出，生活很辛苦是人民切身的真實感受，但民進黨卻仍拿出口、餐飲業營業額等數據來幫蔡英文粉飾太平，當雞蛋、肉品、蔬菜、水果、衛生紙等各項民生物資不斷漲價，餐飲小吃也持續喊漲，人民生活必需的支出費用一直墊高，但薪資卻「凍漲」、甚至因失業而「歸零」之下，蔡英文還要用虛幻的數據來掩蓋人民生活痛苦只增不減的事實嗎？

「人民痛苦指數飆升是高房價、高物價、高青年失業率堆積而成的！」國民黨說，根據最新資料，2021年第4季全國房價所得比達9.46倍，追平統計以來新高，民眾平均要不吃不喝超過9年才能在台灣買房。國民黨表示，蔡英文曾提出「房市三箭」要讓房市回歸正常，顯然「不僅未中靶心，還全射空了」，高房價問題不但持續存在，還越來越嚴重，讓人民安身立命的負擔越來越大，更讓年輕朋友視買房為「不可能的任務」，蔡英文到底何時才能解決？

物價高漲的壓力讓人民喘不過氣來，國民黨再說，主計總處公布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率3.38%，不僅連續9個月「破2」通膨警戒線，更是連續兩個月破3，續創9年半新高；其中，外食費年增率更擴大為5.56%，刷新13年4個月紀錄。國民黨指出，蔡英文沒有解決物價不斷高漲的問題，導致通膨吃掉微幅成長的薪資，人民生活負擔不但沒有減輕，反而越來越重，民進黨政府看不到人民的痛苦嗎？

「青年失業率居高不下，讓年輕人對未來充滿危機感」，國民黨表示，根據主計總處統計，今年3月份20至24歲青年失業率高達12.48%，與鄰近的日本、韓國、香港等青年失業率相比，更高出很多，顯示我國青年不僅要面對低薪的困境，可能連領低薪的機會都沒有。蔡英文曾承諾「要讓年輕人找得到好工作、敢生敢養」，顯然已成空頭支票，當我國青年陷入找不到工作、找不到希望的困境時，這難道不是當權主政者最大的怠惰嗎？

國民黨強調，蔡英文六年的執政，經常是「口號喊得響亮、效果讓人無感」，足夠生計、維持生活只是人民最基本、也是最切身的需求，但在「四高」的痛苦壓力下，看不到政府解決問題的能力。國民黨呼籲蔡英文，應該「苦民所苦」，少一點政治算計與鬥爭，多一點心力在解決人民的「四高」痛苦，不要讓台灣人民持續為生活辛苦，更不要讓青年朋友繼續為看不到的未來痛苦。