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蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

▲台積電、郭台銘都出手要捐疫苗，引發網友熱議。（資料照）

▲台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照）

記者徐政璿／台北報導

總統府發言人張惇涵18日受訪時回憶，總統蔡英文自己說她人生很少跑三點半的，當時她親自打了很多越洋電話（指搶購國際疫苗）。對此，國民黨立委鄭麗文批評蔡政府「態度自大」，隻字不提鴻海、台積電的幫忙。

鄭麗文表示，今確診新增9萬331例，即將突破10萬例，疫情即將邁向高峰，回顧2021年5月份疫情嚴峻時刻，國際間都在搶購疫苗，而台灣在各個國家的捐贈還有郭董、鴻海及台積電的協助下，一步步獲取疫苗。

鄭麗文指出，前年買不到口罩，政府卻說健康的人不用戴口罩，大家甚至只能兩天換一次口罩，去年買不到疫苗，總統覺得自己人生難得跑三點半，打了很多越洋電話，卻隻字不提郭董、台積電為了疫苗親力親為，拚到週週準時到貨。

鄭麗文更抨擊，今年快篩超難買，對比國外，台灣核准廠商只有小貓兩三隻，政府也不覺得自己有錯，而指揮官甚至不知民間疾苦，反問自己有快篩為什麼要排隊？

此外，鄭麗文表示，長期與40間以上育幼院合作的等家寶寶協會表示，已有許多育幼院發出求救，部分弱勢團體在快篩試劑的取得上相對困難，加上快篩試劑就算是5入，單劑也要價100元，但是有的育幼院安置的孩子較多，進出的工作人員龐大，為確保孩子健康， 常常一口氣可能就要用到50劑快篩。

鄭麗文說，育幼院根本無法負擔這筆龐大的支出，就算地方政府陸續開放育幼院登記需要的快篩數量，但目前大家都有需求， 正處於缺貨狀況，，所以只好求助外界給予協助。蔡政府這樣自大的態度，對比育幼院的需求，難不成陳時中又要一句「怎麼不早說」就想混過去？

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