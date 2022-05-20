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呱吉狂飆髒話！氣炸被指違停紛爭主謀　反曝徐巧芯1事過河拆橋

▲▼台北市議員徐巧芯、邱威傑。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲台北市議員徐巧芯、邱威傑。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨北市議員徐巧芯被網友指控違停卻不給開單，但信義警分局澄清與事實不符，爆料者事後私信徐求饒，但反被抓包第一時間是打給北市議員邱威傑（呱吉）。對此，邱威傑不滿遭莫名捲入紛爭，還被指是幕後主謀，氣到連發臉書文飆髒話開嗆，更提及徐巧芯先前不支持普發敬老金時，自己曾替對方說話，導致被說陷害徐；邱說：「XXX有想過我為了當個講道理的人忍了多少嗎Ｘ。」

有網友19日下午在PTT八卦版以「北市巧芯議員違停不給開單」為題發文，指自己的朋友在台北市當警察，今天直接看見徐巧芯的車紅線違停，但要開單的時候，徐巧芯正氣凜然，當眾教育了對方。根據該名網友附上的截圖，顯示徐巧芯稱她問過警察局，又說：「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧，沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧。」因此員警最後未開單，還表示依照之前開過的經驗，「有開等於沒開」。

但徐巧芯反駁稱她知道員警要開單，第一時間出去給證件，並詢問員警不是應該先勸導，且自己4至5次表示可以開單，只是對方不願意，孰料最後跑去八卦版爆料。徐也撂狠話說會請市警局調出監視器，並和該名員警對質。

信義警分局經調查員警密錄器後，指徐巧芯全程確實沒有要求同仁不要開單，反而是請他依規定開單。事後，徐巧芯透露該名爆料網友晚上7時41分私信她致歉，並坦言查證不實，深感懊悔，下午積極聯絡徐服務處和辦事處，但都無法聯繫上；晚間9時09分，該網友又說下午詢問朋友後，聯絡了「邱議員、采翎助理」想轉達歉意。

徐巧芯質疑，爆料者第一篇道歉文說「下午積極聯絡服務處和貴辦公室助理」，結果卻是打電話給邱威傑辦公室？然後打來的時間截圖是晚間6時50分，這算是下午嗎？「我是非常疑惑。」

但對於被徐巧芯扯出，邱威傑20日凌晨連發臉書文表達不滿。邱說，「為什麼徐巧芯跟警察的案子也跟我有關係，你們有事自己去聯絡好嗎X。」「真的是X你爹娘的雞巴毛X。徐巧芯記者會想邀請非國民黨議員出席來表達議題廣獲支持，卻被眾人婉拒時，只有我還願意因為議題是好的而到場，結果現在被栽贓是啥幕後主謀，XXX的X。」

邱威傑也提及，敬老金議題時，徐巧芯是國民黨內少數不支持普發的議員，但礙於黨籍無法大力發聲，因此私訊他是否可以幫忙在直播上跟年輕人溝通，讓大家知道她並非不通道理的人。邱威傑怒罵，「我XX傻傻做了，幫徐巧芯講話。結果PTT和藍媒在那裡講我陷害徐巧芯。我為了不傷害徐只好硬吞，讓大家罵。XXX有想過我為了當個講道理的人忍了多少嗎X。XXX當年訊息我都還留著好嗎。」

▼邱威傑不滿被捲入徐巧芯違停紛爭，連發3篇文開嗆。（圖／翻攝自Facebook／Froggy Chiu）

▼邱威傑不滿被捲入徐巧芯違停紛爭，連發3篇文開嗆。（圖／翻攝自Facebook／Froggy Chiu）

▲▼邱威傑不滿被捲入徐巧芯違停紛爭，連發3篇文開嗆。（圖／翻攝自Facebook／Froggy Chiu）

▲▼邱威傑不滿被捲入徐巧芯違停紛爭，連發3篇文開嗆。（圖／翻攝自Facebook／Froggy Chiu）

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