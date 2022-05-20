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疫情讓校園停復課一團亂　教師工作量倍增「忙到深夜」胃好痛

▲▼國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。圖為新北市光復高中遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上教學服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情嚴峻，各級學校陷入停課復課的無限循環中，遠距教學成為主流。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

受到疫情升溫影響，加上教育部停課標準隨疫情變化一再更動，讓基層教師苦不堪言，不少小學老師抱怨，現在都採線上與實體混成教學，一旦有學生確診就得停課，停課再復課後不久後又因學生確診停課，老師工作量不僅加倍，更大壓力是上課中還得面臨家長從LINE詢問各式各樣問題，壓力大到胃痛，一旦有學生確診，即使深夜也要通知校方與科任老師與家長，還要一一確認學生是否知道停課及如何拿取快篩試劑，學生學習效果也不佳，心中滿滿無力感。

本土確診人數持續創新高，校園也不例外，根據教育部昨（19日）傍晚公布最新統計資料，校園暴增8570人確診，除3人境外生，其餘8567人都是本土學生，本土生累計確診總數首度超過11萬人，其中光是國小學生就有近4萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、2228所園校停課，較前一天天增加93所園校。
在疫情持續升溫下，教育部數度變動停課標準，最後教育部授權各縣市決定，加上確診隔離標準也不斷變動，導致第一線教師面臨層層壓力，精神極度緊繃。

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在新北市三峽區某小學任教超過20年的張姓導師，今天接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，受到疫情影響，學校不斷停課、復課，校園可說一團亂，採取線上與實體混成教學，學生學習效果也不佳，而對老師來說，最大壓力是學生確診後一連串的行政工作。

▲▼北市公私立國高中職，約有9成班級辦理線上教學演練，1成班級數實施實體課程。（圖／北市教育局提供）

▲受疫情影響，不少學校採取線上與實體混成教學，但老師壓力也倍增。（圖／北市教育局提供）

張老師說，自己任教老師是規定晚上九點前有學生確診或快篩陽性，要通知校方、科任老師與家長，告知家長隔天要停課，也要請家長到學校警衛室拿快篩試劑，請相關學生快篩，並一一確認結果回報，包括隔天課程也要更動，有的家長還會詢問怎麼請假，有非常多的行政工作。

不過，張老師也提及，自己也曾遇到，準備恢復實體上課當天，學生都已經到校，但卻接到家長通知有學生確診，結果又得馬上通知家長把孩子接回家，還要通知不用準備營養午餐與相關退費事宜，接著還要上遠距線上課程，以及通知校方等工作。

張老師也無奈指出，甚至上課中過程中，還有家長不斷的在LINE上詢問請假或何時接小孩等問題，讓她「緊張到胃痛」，因為有些家長會跟校長告狀，說老師都不回訊息，但疫情期間事情真的太多，除了行政工作，還要準備上課的教材，還要處理網路不穩定、教室內與線上孩童等問題，希望家長也能體諒第一線教師的狀況。

面對反覆停課與復課，張老師認為，最好方式是全部線上遠距教學，教師不用「蠟燭多頭燒」，等待疫情穩定，再恢復實體上課，師生與家長也不用每天面對不確定的隔天。

在新北市新店區任教北新國小老師李雅菁，今天接受《ETtoday新聞雲》電訪時指出，北新國小通報學生確診時間是每天晚上11點以前，一旦有學生確診，導師要通知學校學務處、教務處、科任老師與其他家長，所以在晚上時間，各班級導師精神都很緊繃，一旦接到學生確診或快篩陽性，就要忙著處理各項行政工作，包括通知隔天停課、到校拿快篩試劑等。

李雅菁也指出，近期學校就是不斷的停課與復課，下週將是第三次停課，但之前停課標準也是不斷變動，一開始十個班級或全校三分之一班級有師生確診就全校停課，當時有8或9個班級學生確診時，老師就得預先準備，請家長把孩子的課本等相關東西帶回，或者準備相關教材，造成老師工作壓力倍增。

李雅菁也舉例說，一旦有學生確診，除了要確實通知該班學生停課，確診學生也要來學校拿快篩試劑，通常先由老師幫忙轉交，為避免接觸，各學校就發生很奇特現象，將快篩試劑放在警衛室，或者放在學校很長的置物櫃上，再轉交給家長。

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