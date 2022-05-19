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民進黨北市黨職改選派系火拼　英系大戰非英系

▲▼民進黨台北市議員張茂楠、前台北市議員顏聖冠登記參選北市黨部主委。（合成圖／ETtoday資料照）

▲市議員張茂楠（右）、前議員顏聖冠（左）角逐台北市黨部主委。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨地方黨部主委22日將改選，台北市被視為指標戰區之一，由於現任主委吳怡農宣布放棄連任，由台北市前議員顏聖冠挑戰英系市議員張茂楠。綠營人士分析，顏聖冠本身派系色彩不明顯，獲得新潮流、正國會、湧言會、民主活水、綠色友誼等派系支持，此次選舉被視為「英系」與「非英系聯盟」爭戰，若是顏順利出線，可望帶動年底北市選戰士氣。

回顧上屆北市黨部主委選舉，當時英系推派議員王孝維、綠色友誼連線推出前立委薛凌對戰，雙方廝殺激烈，互相指控賄選，導致黨中央下令暫停選舉，直到2021年初才在兼任黨主席蔡英文主導下，跨派系共推吳怡農參選，當時顏聖冠曾宣布角逐黨部主委，後選擇禮讓，最終在同額競選下，由吳怡農順利出任主委一職。

時隔兩年後，吳怡農宣布不再連任，但主委選舉仍延續上次派系對決態勢，由顏聖冠對上英系老將張茂楠。由於過去擔任主委的英系要角黃承國地方實力雄厚，與獲得「非英」派系支持的顏聖冠互別苗頭，料將是一場激戰。

綠營人士指出，顏聖冠本身與各派系交好，獲得新潮流、正國會、湧言會、民主活水力挺，且她也是綠色友誼連線核心人物陳勝宏「可以接受的人選」；至於近期報載正國會沒有發出制約令要特定支持誰，惟據了解，正國會已取得共識，決定支持顏聖冠。

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