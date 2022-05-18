台南女議員確診5天領嘸防疫包　轟綠營參選人「拿很多當紅包送」

▲國民黨台南市議會黨團書記長李中岑議員確診5天，指控居隔拿不到「防疫包」，而民進黨議員參選人，有通天本事拿到很多防疫包，作為選舉造勢大紅包。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



國民黨台南市議會黨團書記長李中岑議員確診5天，她說居家隔離親身感受到，台南市防疫工作跟其他六都比，亂得一塌糊塗，5天了她拿不到「防疫包」，連甚麼時候能解禁也無人告知，卻收到同選區民進黨參選人，有通天本事拿到很多防疫包，把防疫包當年底選舉造勢大紅包，這叫求救無門的鄉親情何以堪！

李中岑指出，新北市確診總數已達30多萬人，每天確診人數也近2萬人，侯友宜市長滾動式的防疫政策，總走在全國之先是全國典範，反觀台南確診總數比新北市少一個0，防疫工作卻真的是遠遠落後其他六都亂得可以。

李中岑氣說，她因接觸確診者在5月12日晚上發燒，快篩陰，第2天持續發燒快篩陽，到醫院做PCR確定染疫，因為是輕症，醫院沒有開藥給她，確診至今5天，只接過醫院行政人員的關心症狀電話，她不知甚麼時候可以解除居家隔離，她有朋友13日確診居隔到20日解除禁令，但另一友人，13日居隔21日解禁，至於她自己甚麼時候能解禁，沒人告知她，台南市防疫工作真的是一塌糊塗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更讓李中岑不滿的是，每個縣市都有做防疫包，協助居隔者度過惶惶難耐的居隔期，台中市政府準備的防疫包被網友稱「福袋」，裡面裝著確診患者最需要的溫度計、血氧機、快篩劑和零食等，台南的防疫包呢？聽說很寒酸，只有口罩、小酒精和泡麵等，但就算很差，她是確診者，等了5天沒拿到，還有選民不知她居隔，還跟她陳情說等了7天也沒拿到防疫包。

李中岑怒說，居隔的她更被告知，同選區民進黨的議員參選人，不是確診者也不是居隔者，卻有通天本事從台南市政府拿到很多防疫包，民進黨參選人把這些居隔者需要的防疫包，當成大紅包送給選民，居然把防疫包當成年底選舉造勢的工具，台南市政府不苦民所苦也就罷了，怎會如此行政不中立。

李中岑再次呼籲，台南市議會全力配合台南市政府的施政，連著召開臨時會審市府的墊付款案，疫情在民進黨無能的「超後部署」下失控，確診人數一直飆高，台南市府有4億的二備金，請市府為了台南鄉親，將錢花在刀口防疫上，儘速購買唾液快篩劑，讓全市鄉親人人有免費快篩劑可防疫。