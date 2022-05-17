0+7上路！地方要中央加發快篩　陳其邁：其他縣市還是要去買啊

▲陳其邁在市議會受訪表示，希望中央配發快篩時要公平。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

「0+7」以篩代隔新制今（17）日上路，確診者密切接觸者只要打滿3劑疫苗、快篩陰就可免居隔，許多縣市希望中央能多加發快篩試劑因應。對此，高雄市長陳其邁表示，每一個縣市政府其實都還是有他的責任，都還是要去採購，希望中央分配時，不能說高雄買了200萬劑就不給我們，這樣也不公平，「所以其他的縣市政府還是要去買啊」。

陳其邁今在市議會受訪時談到0+7政策，他說新制不是代表就不管了，民眾有自己要負擔的防疫責任，在家裡也好或者是場所也好，都必須遵守防疫規定，相信這樣才能夠讓疫情獲得最好的控制，而快篩試劑就是希望在過程裡能夠把風險降低，高雄現行快篩試劑是大人發3支、小孩2支，截至目前量能還夠。

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不過在0+7新制上路後，許多縣市希望中央能多加發快篩試劑因應，對此，陳其邁表示，希望中央在分配快篩試劑要公平，因為每一個縣市政府其實都還是有他的責任，還是要去採購，不能說高雄都買200萬劑就沒給我們，這樣也不公平，「所以其他的縣市政府還是要去買啊，現在市場上也不是說買不到。」

▲對於快篩量能的準備，陳其邁強調，個案數會越來越多，試劑的需求也會更多，高雄市政府會加大加快採購。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，希望中央就按照確診數或相關的班級數、學生數來分配快篩試劑，大概多少一個安全量，比如說一個人最少要幾支，這個由中央來配發，地方政府就自己可以做一些準備，像高雄之前買的金額也是最多，就是先超前部署做好準備。

陳其邁最後說，個案數會越來越多，試劑的需求也會更多，高雄市政府會加大加快採購，二方面中央當然也必須做量能做最充足的支援，大家共同把防疫做好。

至於傳出蔡英文總統在主持防疫會議時，誇獎高雄防疫做得好，台北市長柯文哲則稱比賽還沒開始。陳其邁回應表示，我們面對的對手或者是敵人，是Covid-19的病毒，他跟柯市長、侯市長都是隊友，互相支持打氣補位，才能夠把防疫工作做好。