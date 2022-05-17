快訊／高雄+4761！市府宣布國、高中暑假前　可採居家線上學習

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（17）日公布，今日高雄市共新增4761例本土個案，中央公布4979例中，有218例轉銜到外縣市，其餘包含居隔期間陰轉陽759例、外縣市旅遊史79例、特定娛樂場所28例、密切接觸者3697例（同住親友1532例、餐飲娛樂556例、職場校園1228例、高風險場域381例），新案疫調中198例。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

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▲▼高雄市國、高中暑假前得採行居家線上學習。（圖／翻攝自高雄市政府直播）

教育局長謝文斌表示，為因應疫情發展，高雄市國、高中暑假前得採行居家線上學習，各校如尚有防疫需求，得以全年級或班級為單位，經學校防疫專責小組會議決議，進行線上教學（起始日期由學校自主決定）。

如決定全年級線上教學者，須通報教育局知悉；各校評估時，應考量學生必要之返校事宜，妥善配套作為，並提早周知親師生。

本市所屬國高中學生，如遇有班級學生確診、快篩陽性及居家隔離等情形，除九宮格匡列外，得考量學生活動及接觸情形進行疫調，擴大匡列相關人員防疫假，非匡列人員亦得主動申請防疫假，加入該班線上學習。

▲▼高雄5/17確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁表示，在發放關懷包部分，70~80%確診者幾乎在4小時內就領完關懷包，發放到今天6天共計發放2萬多個關懷包、12萬支快篩試劑，一個關懷包平均會有6支快篩試劑。

▲▼高雄5/17確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

在今日染疫概況，有2年齡層染疫增加，0-11歲為14.6%，主要可能是小學或幼兒園，或是跟家庭互動密切有關；40-49歲為18.2%，這部分則跟職場確診個案數上升有關聯。