醫警告南北疫情即將黃金交叉　陳其邁曝3原因：北部檢驗量能受限

▲精神科醫師沈政男示警，北部與中南部的確診曲線即將出現黃金交叉，病例很快就會超過北北基桃。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／高雄報導

本土疫情昨日（17日）新增6萬5794例，精神科醫師沈政男示警，北部與中南部的確診曲線即將出現黃金交叉，病例很快就會超過北北基桃。高雄市長陳其邁對此表示，台灣的一日生活圈風險很難避免，再加上北部檢驗量能受限，高雄不管快篩或PCR量能都充足，但他提到，重點不是病例數增加多少，現階段是要確保醫療量能。

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▲確診新增曲線呈現北降南升的趨勢。（圖／沈政男授權提供）

沈政男在臉書PO文提到，台灣已經連續6天超過6萬例確診，從高屏區與台北區的新增曲線來看，一個正在緩升，另一個正在緩降，之所以會緩升緩降，是因為Rt值被壓低了，而一升一降，代表北部與中南部即將出現黃金交叉，原因在於北北基桃社交最活躍的人幾乎都被感染光了，而中南部還有，如果人流指數還是很高，比較不活躍的人也可能被感染，「北北基桃原本新增占率高達全台八成，現在已降到了六成，就因為北降南升，就要黃金交叉」。

對此，陳其邁今在市議會受訪表示，其實在4月時就提出警告，大家要注意到北部地區的旅遊，北部在5月初母親節時疫情也達到高峰，而台灣的一日生活圈很難避免。第二個原因是北部檢驗量能受限，北部PCR可能要排隊5、6天，有一些人乾脆就回高雄來做PCR的檢查，因為這邊速度比較快。

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

陳其邁接著說，第三，跟檢驗量能還是有關，因為高雄診所都有發免費快篩試劑，所以篩到的個案數就會比較多，PCR的量能又充足，流行病學在講的，假如檢驗方式跟檢驗密度、強度也比較高，發現的個案數當然也會多，不管是快篩或PCR，高雄量能都充足，檢驗頻率也比較高，所以在最近這段時間會逐步的上升。

其實公共衛生的手段南北都差不多，也就是影響疫情擴散的社交距離、口罩等等場域限制，但陳其邁表示，早期診斷、早期發現、早期隔離也是一個因素，這部份高雄市做得比較好。

陳其邁解釋，因為高雄檢驗量能還有早期診斷部份做得比別人快，疫情會隨全台疫情逐步上來，這很難避免，所以重點不是病例數增加多少，重點是如何確保病患、中重症病人能夠及早發現、及早給藥、及早治療，才能夠降低Omicron的危害。

他最後表示，現在重要的是輕重症分流，把風險對象區分開，給予早期治療，因為疫情已經是社區化、流感化的疾病，所以確診人數不是現階段要關心的重點，而是要確保醫療量能。

▲中正紀念堂車來速PCR篩檢站啟用，不少民眾自行前往篩檢。（圖／記者湯興漢攝）