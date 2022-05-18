高市議會第5人！議員李雅靜發燒PCR陽確診　服務處暫停開放3天





▲高市議員李雅靜發燒PCR陽確診，服務處即起暫停3天。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會累積5人確診！國民黨籍高雄市議員李雅靜今（18）日表示，她昨日出現發燒症狀，立即快篩陽性，隨即強往PCR檢測，剛剛收到簡訊通知陽性確診。她說，這波疫情來勢洶洶，加上中央寬鬆的防疫政策，已經不是落實防疫措施就不會染疫，而是進入「該來的總是會來」的地步了。

李雅靜指出，她昨日出現發燒症狀，立即快篩呈現陽性，隨即前往進行PCR檢測，剛剛收到簡訊通知「陽性」。目前她依規定進行通報及7+7居家照護、自主健康管理，也請鄉親放心，她發燒症狀已退燒，目前身體狀況良好。

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▲李雅靜自主應變成立「網路服務處」，提供鄉親更即時、便利的無接觸服務。（圖／記者賴文萱翻攝）

為求謹慎，李雅靜服務處即日起暫停3天，至5月21日繼續為鄉親服務，另外，水神抗菌液同步暫停至5月21日再繼續提供鄉親免費索取。

在服務處暫停期間，服務不中斷，李雅靜自主應變成立「網路服務處」，提供鄉親更即時、便利的無接觸服務，歡迎鄉親多加利用。

目前高雄市議會累積5名議員確診，除了李雅靜之外，還有無黨籍議員黃捷、國民黨籍議員李眉蓁、高雄市議會副議長陸淑美，以及國民黨議員蔡武宏。