竹市+1877　社區篩檢站「限定服務快篩陽」周末再加開



▲新竹市新日新增確診1877例。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（19）日新增1,877名確診個案，今（111）年以來累積14,041名確診個案，目前累積居家照護者為7,175人、居家隔離者為2,115人。

市府表示，65歲以上長輩、居家檢疫、居家隔離及自主防疫等四類民眾若快篩陽性，經醫事人員確認即可視為確診，其餘一般民眾若居家快篩陽性，仍須進一步PCR檢驗。

本市社區篩檢站自本月18起限定服務「快篩陽性者」，並從5月21、22日起加開周六、周日上午(0900-1200)時段，有需要民眾者可自行前往，請戴好口罩、勿搭乘大眾交通工具。

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衛生局提醒，指揮中心已修正確診者自主疫調回報系統，新增初次填報24小時內可至原連結編輯1次之功能，請民眾於執行PCR採檢時務必主動確認手機號碼正確性，填報時務必再三確認資料，以免權益受損。如民眾對確診後之資訊仍不了解，可至本市防疫資訊網站查詢或致電本市居家關懷中心03-5320900諮詢。

另，家長關心兒童疫苗注射訊息，竹市兒童BNT疫苗接種意願書已於今(19)日發送，請家長特別留意；此外，目前竹市有26間診所提供兒童莫德納疫苗注射服務，有需要民眾，可先電話預約，如有問題可洽03-5320900諮詢。

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