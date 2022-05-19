▲國中會考周末登場，台中市長盧秀燕前往考場視察防疫整備情形。（圖／市府提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

今年國中教育會考即將於5月21、22 日舉行，台中市將有2萬6695名考生，教育局統計，截至18日下午五點鐘為止，有87名考生確診無法應試，可參加6月4、5日補考，不影響升學權益。市長盧秀燕今（19）日前往忠明高中考場，視察防疫整備情形，務求考試當日零缺失，確保考生健康安全，並慰勉考場人員辛勞。

盧秀燕表示，今年中投區國中教育會考試務工作輪由市立豐原高中承辦，報考人數3萬805人、分別安排於34個考場學校，其中，台中市考生2萬6695人、規劃26個考場學校。今年考生家長仍不得陪考，但考場有特別成立「考生服務隊」，提供應考協助，並要求所有工作人員皆完成三劑疫苗施打。

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▲國中會考周末登場，台中87名學生確診不能應試。（圖／市府提供）



今年考場配合防疫進行分類，「一般試場」供一般考生、自主健康管理者，每間試場最多安排36名考生應試；「第一類備用試場」供突發傷病申請應考的學生；「第二類備用試場」則提供5類對象應考，包括居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者、現場有發燒或呼吸道疾病者，目前中投考區共增設460間二類備用試場，並依類型分流應試；確診考生不可應試，但可參加6月4、5日補考，不影響升學權益。

教育局指出，5月14至17日累計確診考生87人、居家隔離158人、居家檢疫1人；二類試場考生不得提早交卷，節間休息及用餐均須於二類試場內進行，並由「考生服務隊」協助考生訂購午餐及各項應試服務事宜，二類試場監考人員亦備有防護準備，包括面罩、手套、隔離衣，保障考生和監試人員健康安全。

教育局提到， 5月20日下午3至5時開放考生憑准考證看考場，不開放家長陪同；但如有特殊應考需求考生，家長經申請陪考證可陪同看考場。一般試場及第二類備用試場規劃不同通道，各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，並開啟試場內四角落處窗戶各5至10公分以維持適度通風，英語（聽力）考試則暫時關閉，避免非預期干擾，場內也加強消毒及管制考場進出場動線。

依中央規定，考生確診在5月20日(含)前尚未解除隔離者、快篩陽性未經PCR檢驗者及5月20日(含)前未獲PCR檢驗結果者，不可應試，但可參加6月4、5日的補考，補考不影響升學權益。若有考生不遵守規定私自參加考試，經查證屬實後將取消考試資格且不可參加補考。