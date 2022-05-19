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廚房火災警報器大響！桃園獨居婦嚇醒找嘸因　警即刻救援

▲桃園市大園區獨居卓姓婦人18日下午在家中午睡時，廚房火災警報器突然大響，打電話請員警協助處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區獨居卓姓婦人18日下午在家中午睡時，廚房火災警報器突然大響，打電話請員警協助處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區獨居卓姓婦人，18日下午在家午睡時，廚房的火災警報器突然大響，卓婦下床查看卻找不出原因，因警報器聲音很尖銳深怕嚇到鄰居，趕緊打電給女兒，女兒遠在外縣市工作無法及時趕抵，打電話給大園警方協助處理，員警到場確認並無火警發生，立即將警報器關閉，解除一場虛驚。

大園警分局埔心派出所18日下午1時許接獲民眾報案，稱其高齡81歲媽媽獨居在家，因家中廚房火災警報器突然響起卻不知如何關閉，民眾擔心媽媽安危，請警方前往協助，警員王儒瀚、趙孝軒據報後趕到現場了解狀況，確認廚房等處都沒有火災跡象，找到警報器後隨後關閉警報器。

▲桃園市大園區獨居卓姓婦人18日下午在家中午睡時，廚房火災警報器突然大響，員警解除警報器後說明如何關閉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園區獨居卓姓婦人18日下午在家中午睡時，廚房火災警報器突然大響，員警解除警報器後說明如何關閉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

卓婦向員警聲稱，午休時突然聽見警報器發出巨大聲響，把她從睡夢中嚇醒，趕緊到廚房裡查看，並未發現有失火情況，雖然試著將警報器關閉，卻不知如何操作，因警報器聲響尖銳，擔心嚇到鄰居，才打電話住在外地女兒求助。

員警解除火災警報器後，現身說法指導卓婦如何關閉與開啟警報器，同時也趁機宣導用火、用電注意事項，以避免發生危險，對於員警熱心協助，卓婦再三感謝。

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