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驚悚片！台61賓士換車道擦撞聯結車...左右飄移撞護欄空翻1圈

記者沈繼昌／桃園報導

台61線快速道路南下觀音路段21日清晨發生驚悚車禍意外！陳姓男子駕駛賓士轎車欲切換車道至內側，導致在內側行駛的聯結車差點撞上，因雙方車速都不慢，轎車失控往外側車道偏離跨越紐澤西護欄後卡在路旁，聯結車也側撞護欄受損，大園警方到場處理時，雙方駕駛都未受傷，只是車輛毀損嚴重，雙方酒測值均為零，肇事原因正由警方調查釐清。

▲桃園市陳姓男子21日清晨駕駛賓士轎車行經台61線南下觀音段，疑變換車道不當，內側聯結車閃避不及撞上護欄，賓士轎車撞翻紐澤西護欄翻覆之瞬間。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市陳姓男子21日清晨駕駛賓士轎車行經台61線南下觀音段，疑變換車道不當，內側聯結車閃避不及撞上護欄，賓士轎車撞翻紐澤西護欄翻覆之瞬間。（圖／熱心民眾提供）

▲桃園市陳姓男子21日清晨駕駛賓士轎車行經台61線南下觀音段，疑變換車道不當肇禍，賓士轎車撞翻紐澤西護欄卡在路肩處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子21日清晨駕駛賓士轎車行經台61線南下觀音段，疑變換車道不當釀禍，大園警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

大園警分局指出，今天清晨6時35分，陳姓男子駕駛黑色賓士車經由台61線南下32.7公里處，疑似由外側欲切入內側車道，但未注意內側後方由牟姓男子駕駛聯結車，聯結車閃避不及側撞內側護欄，2車互相碰撞後，分別往內外側同時偏離。其中賓士轎車撞翻紐澤西護欄後卡在路肩處，防爆氣囊瞬間爆開，聯結車則撞斷十餘根防眩板，車身也受損嚴重。

▲桃園市陳姓男子21日清晨駕駛賓士轎車行經台61線南下觀音段，疑變換車道不當釀禍，大園警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方草漯派出所到場處理，雙方駕駛所幸並未受傷，酒測值經檢測後均為零，警方通知公路總局中壢工務段人員協助清理路面，肇事原因則由大園警分局交通分隊調查釐清。

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