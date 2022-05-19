血液庫存拉緊報　屏東有線電視業者發動2場捐血募得305袋

▲屏東有線電視業者發起捐血活動 。（圖／業者提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為解血荒屏東有線電視業者，結合屏東縣新聞記者公會，在在屏東市、潮州鎮舉辦兩場捐血公益活動，不少民眾挽袖捐血救命，共募得305袋熱血。

疫情升溫，影響捐血人潮減少2到3成，高雄捐血中心指出：目前血液庫存量， 勉強可供應醫院需求，但距離安全的8-10天庫存仍短少3~4千袋，其中以A型、AB型血更是短缺。

醫療用血無法等待，連動民眾就醫品質觀昇、屏南有線電視公司有鑑於此，發動捐血活動。兩家公司表示，兩場捐血活動舉辦期間，雖然遇到下雨及疫情升溫民眾出門意願下降影響，屏東市捐血站還是募得149袋，潮州鎮募集156袋，共計305袋熱血。為了感謝捐血人，屏東有線電視業者致贈捐血滿250cc者，1份3公斤白米；捐血500cc者2份3公斤白米。

到潮州捐血的林小姐說，捐血不是為了贈品，但會更有動力來幫助別人；到屏東市捐血的王姓男子則說，平時就有定期捐血習慣，有感許多人因為疫情關係不想來捐血，更加深他出門捐血意願，他也強調只要配合政府做好防疫，還是能出門參與捐血活動，鼓勵民眾挽起袖子捐血幫助度過血荒。

高雄捐血中心示，隨著疫情嚴峻，血液庫存量吃緊狀態還會持續一段時間，呼籲身體狀態許可的民眾，踴躍捐出熱血，即時幫助急需用血的病患。