玉蘭爆開茉莉綻放　台南山上花園水道博物館幽香迎賓

▲台南山上花園水道博物館，最近玉蘭花正逢花季，掛滿盛開的玉蘭花，人行其間幽香撲鼻，而茉莉花也在園區四處綻放，吸引民眾趁機來到空曠的園區，享受清香優美自然環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前身曾是台南苗圃的台南山上花園水道博物館，種植有一片樹齡超過70年的玉蘭花，最近正逢花季，高度將近10公尺的樹枝，掛滿盛開的玉蘭花，人行其間幽香撲鼻；此外，數百株茉莉花，也在園區四處綻放，疫情期間雖遊客人數減少，但還是有民眾逆向操作，趁機來到空曠的園區，享受清香優美自然環境。

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文化局表示，總面積達20公頃的台南山上花園水道博物館，除了後方古蹟建築群以外，有超過8成以上面積是戶外空地，日治時期，曾經是南台灣第一座高爾夫球場，國民政府來台以後，一度闢為苗圃，當時也在園區栽植了一排玉蘭花，經過一甲子歲月，當年的小苗，如今都已經長成3層樓高的大樹了。

館方指出，玉蘭花群就長在入園主要道路山仔頂大道左側，由於園區林木眾多，加上玉蘭花隱身在高大的樹叢中，如果沒有仔細觀察，很容易就遺漏，不過最近正值花季，每天早晚，清香撲鼻，尤其是最近適逢雨季，下雨過後，香味更是濃郁，很多人都是被香氣吸引，才發現玉蘭花蹤跡；除此之外，館方也向農業局申請了大批茉莉花苗，由員工自行栽種在園區周遭，最近也紛紛開花，若有若無的香氣，也成了園區另一個特色。

雖然最近受疫情影響，民眾減少出遊，但館方表示，還是以最嚴格的標準，每天進行環境整理清消，加上園區多屬空曠區域，因此還是有民眾利用機會前來賞花，不但沒有群聚壓力，也更能盡情享受舒適的環境。