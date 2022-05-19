確診者康復3個月內無須被匡列為接觸者　羅一鈞：獲得無敵星星

▲中央流行疫情指揮中心醫療應用組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增9萬0,331例本土個案，今年累計至今已經有95萬人確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，已經確診解隔者，未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星三個月，具有一定程度的檢疫力。

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▲曾確診且已康復及解除隔離個案, 再次接觸確診個案指引。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞提到，今年有95萬民眾確診、曾經確診，1922防疫專線經常被問到一個問題，就是「已經確診、解隔朋友，再次接觸確診是否需要重新被匡列？」

羅一鈞說，基本上才剛感染過，短期內不會再次感染，尤其現在流行Omicron，也沒有發現新的變異株進入國內，依照現行規範，曾確診個案，距當次確診發病日(無症狀者，以確診探檢日計算)後3個月內，再次接觸到確診個案，如於暴露後無症狀或未出現COVID-19相關症狀，無須匡列爲接觸者。

此外，曾確診個案，再次接觸到確診個案，如於暴露後出現COVID-19相關症狀，經過醫師研判不是其他病因所致，則建議進行快篩或PCR探檢，如檢驗爲陰性，則無須需匡列為接觸者。

羅一鈞表示，這常常適用於第一線防疫、醫療工作人員，例如醫護確診照顧確診者，或者某些關係接觸其他確診者，或者家人後來有人確診，目前狀況三個月內不管3+4還是0+7都不用，坊間有些說法「當成獲得無敵星星，三個月內具有一定程度免疫力」，實務不列在需要匡列者，「前提是沒有出現相關症狀」，確診者可以注意自己相關權益。