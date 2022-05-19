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開箱超狂鹽酥雞OREO披薩...驚見「白影蠕動開趴」！連鎖店回應了

記者黃宥寧／綜合報導

想嚐鮮卻換一肚子氣！蔣先生指出，18日到花蓮連鎖披薩店外帶近日超夯的「鹽酥雞加OREO」披薩，正要與家人大快朵頤解一整天疲憊時，母親開盒後，驚聲尖叫大喊「有蟲！」他本來想說住家就在山邊附近，有蚊蟲不足以為奇，經仔細翻找，竟發現白白的蛆正在餅皮上不斷蠕動。他將情形告訴店家，而店家回應卻讓他更火大。

▲▼ pizza有蛆 。（圖／蔣先生提供）

▲住花蓮的蔣先生，滿心歡喜到連鎖披薩店外帶「鹽酥雞加巧克力比薩」開箱後驚見蛆餡料上蠕動。（圖／蔣先生提供）

蔣先生怒氣未消表示，外帶披薩整個過程不20分鐘，且未將披薩盒子打開過，快樂返家一家人正準備大快朵頤，母親卻驚見披薩上有蟲，他也沒想太多，因為剛好家就位在山邊，家中偶爾有蚊蟲很正常，所以就繼續咀嚼嘴巴裡的披薩，但後來其他家人仔細翻找，才發現披薩餡料中藏了幾隻蛆，也像他們一樣正在享受「美味」披薩。

後來他致電到門市，人員約一個多小時後到他們家詢問詳細過程，他也一五一十說明，但人員則不願承認蛆與他們有關，當場退了披薩費用及100元折價券跟一個新的披薩，這樣的處理態度，讓他覺得門市想避重就輕，因此他也將整件事放到臉書社團《爆料公社》，引起許多網友激烈留言回應。

▼披薩上有蛆。（圖／蔣先生提供）

▲▼ pizza有蛆 。（圖／蔣先生提供）

有網友戲謔表示「耐高溫的蛆哪裡找呀！」、「烤完蛆都焦了～～還能在上面爬，這是有金剛不敗之蛆」，被質疑造假的蔣先生也忍不住回應，「全家吃了有蛆的批薩，但店家堅持製作過程沒有問題，換作是在座各位，給500元叫你們吃長蛆的披薩你吃嗎」？

蔣先生向《東森新媒體ETtoday》表示，他沒必要為了一個披薩搞事，他只是想門市人員向他坦承疏失並道歉，並保證下次對於食品安全問題會更加重視及小心，錢真的無所謂，但換到的卻是對方不斷保證廚房沒問題，也讓他不諱言表示「所以我活該吃到蛆嗎？」

對此，知名披薩連鎖店也向《東森新媒體ETtoday》獨家回應表示：針對昨日（5/18）消費者投訴事件，必勝客接獲消息後除了向該名消費者致歉、協助退費，並立即將產品取回門市檢視，也一一檢視相關食材與原物料處理與製作過程，並未發現有消費者所提之情形，相關原物料及產品製程均符合食品良好衛生規範，該公司竭誠感謝來自消費者的意見與回饋。

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