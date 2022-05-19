高雄黑幫南海堂吸金3千萬　訂製K盤印「抓不到我」很搞笑

▲刑事局破獲橫行高雄地區的黑幫南海堂，逮捕孫姓堂主及幫眾共10人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊19日宣布破獲橫行高雄地區的地方黑幫「南海堂」，警方表示該堂從事詐騙收水、架設投資網站「Foxoie」吸金，有被害人一次投資260萬元卻打水漂、積蓄被掏空，警方發現該堂口經營年餘吸金達3千餘萬元新台幣，刑事局從今年3月起陸續收網，發動攻堅逮捕高雄南海堂主孫男（23歲、經查有詐欺、毒品、殺人未遂等前科）及共犯幫眾10人到案。

▲刑事局破獲橫行高雄地區的黑幫南海堂，逮捕孫姓堂主及幫眾共10人到案，起獲贓款及犯罪工具。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲線報後，與高雄市刑大、前鎮、三民一分局、嘉義縣朴子分局、新竹縣刑大共組專案小組，報請橋頭地檢署指揮偵辦；警方追查該詐騙吸金網站，係透過臉書、LINE等社群軟體邀約民眾加入投資，宣稱可達到高額獲利。

另外南海堂主也教唆幫眾李、湯男負責以暴力手法收取民眾存摺金融卡充當人頭帳戶，幫眾以每本存摺、金融卡、印章一套約10萬元新台幣代價收簿，卻佯稱「求職輕鬆，可領高薪」等到被害人交出存摺後，便教唆小弟蒙面持球棒毆打被害人拘禁，等到車手提領完贓款，等被害民眾帳戶遭凍結後，再將民眾載到高雄偏鄉山區丟包，恐嚇當事人不得報警。

▲黑幫南海堂訂製的「抓不到我」K盤落網被查扣看起來格外諷刺。（圖／記者張君豪翻攝）

另外孫男並以蒐購不明來源的「營區」加密通訊軟體、供做與幫眾進行犯罪活動聯絡使用，警方蒐證齊全後出動刑事局除暴特勤隊破門攻堅，順利逮捕孫姓堂主及李、湯嫌及幫眾共10人到案。離譜的是警方查獲孫男等人吸毒使用的訂製K盤上面印刷警徽並寫下「抓不到我」，但仍遭警方強大火力攻堅逮捕，看來格外諷刺。

專案小組當場查扣新台幣5萬5,000元、存摺10本、手機38支、電腦1台、眼罩一批、棍棒1支、K盤等贓證物。警方初步清查該吸金網站架設約1年吸金逾3千萬元新台幣，被害人粗估近百人，另外遭黑幫挾持凌虐毆打的人頭帳戶被害人已有3人到案說明，目前正擴大清查中。

警方偵訊後依觸犯詐欺、妨害自由、違反洗錢防制法等多項罪名，將10人移送橋頭地檢署檢察官複訊，庭訊後孫姓堂主及惡行重大的湯、李3人遭檢察官聲押獲准，刑事局目前正擴大清查被害人，並追贓款金流去向。

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