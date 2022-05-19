　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄黑幫南海堂吸金3千萬　訂製K盤印「抓不到我」很搞笑

▲刑事局破獲橫行高雄地區的黑幫南海堂，逮捕孫姓堂主及幫眾共10人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲橫行高雄地區的黑幫南海堂，逮捕孫姓堂主及幫眾共10人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊19日宣布破獲橫行高雄地區的地方黑幫「南海堂」，警方表示該堂從事詐騙收水、架設投資網站「Foxoie」吸金，有被害人一次投資260萬元卻打水漂、積蓄被掏空，警方發現該堂口經營年餘吸金達3千餘萬元新台幣，刑事局從今年3月起陸續收網，發動攻堅逮捕高雄南海堂主孫男（23歲、經查有詐欺、毒品、殺人未遂等前科）及共犯幫眾10人到案。

▲刑事局破獲橫行高雄地區的黑幫南海堂，逮捕孫姓堂主及幫眾共10人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲橫行高雄地區的黑幫南海堂，逮捕孫姓堂主及幫眾共10人到案，起獲贓款及犯罪工具。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲線報後，與高雄市刑大、前鎮、三民一分局、嘉義縣朴子分局、新竹縣刑大共組專案小組，報請橋頭地檢署指揮偵辦；警方追查該詐騙吸金網站，係透過臉書、LINE等社群軟體邀約民眾加入投資，宣稱可達到高額獲利。

另外南海堂主也教唆幫眾李、湯男負責以暴力手法收取民眾存摺金融卡充當人頭帳戶，幫眾以每本存摺、金融卡、印章一套約10萬元新台幣代價收簿，卻佯稱「求職輕鬆，可領高薪」等到被害人交出存摺後，便教唆小弟蒙面持球棒毆打被害人拘禁，等到車手提領完贓款，等被害民眾帳戶遭凍結後，再將民眾載到高雄偏鄉山區丟包，恐嚇當事人不得報警。

▲刑事局破獲橫行高雄地區的黑幫南海堂，逮捕孫姓堂主及幫眾共10人到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黑幫南海堂訂製的「抓不到我」K盤落網被查扣看起來格外諷刺。（圖／記者張君豪翻攝）

另外孫男並以蒐購不明來源的「營區」加密通訊軟體、供做與幫眾進行犯罪活動聯絡使用，警方蒐證齊全後出動刑事局除暴特勤隊破門攻堅，順利逮捕孫姓堂主及李、湯嫌及幫眾共10人到案。離譜的是警方查獲孫男等人吸毒使用的訂製K盤上面印刷警徽並寫下「抓不到我」，但仍遭警方強大火力攻堅逮捕，看來格外諷刺。

專案小組當場查扣新台幣5萬5,000元、存摺10本、手機38支、電腦1台、眼罩一批、棍棒1支、K盤等贓證物。警方初步清查該吸金網站架設約1年吸金逾3千萬元新台幣，被害人粗估近百人，另外遭黑幫挾持凌虐毆打的人頭帳戶被害人已有3人到案說明，目前正擴大清查中。

警方偵訊後依觸犯詐欺、妨害自由、違反洗錢防制法等多項罪名，將10人移送橋頭地檢署檢察官複訊，庭訊後孫姓堂主及惡行重大的湯、李3人遭檢察官聲押獲准，刑事局目前正擴大清查被害人，並追贓款金流去向。

【相關新聞】

台大博士生校內被撞重傷！目擊者還原現場　肇事女駕駛身分曝

►KTV上廁所撞出火氣！12人惡戰慘吞辣椒水　酒醒竟變「同學會」

停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡　連撬6次下場慘了

 

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
快訊／桃園宣布：高中以下遠距教學1週
快訊／暴雨熱點擴大！　7縣市發布豪、大雨特報
快訊／新北終於宣布！　7行政區學校改線上學習
快訊／台南宣布：國中小下周停實體課
快訊／高雄宣布：高中以下學校5／23起停實體課7天
快訊／被foodpanda暴雷「要開蛋塔專賣店」　肯德基急發
柯文哲：我們講的建議　中央「每樣都照抄了」
教育部增訂「黃郁婷條款」　損害國家形象最重取消國手資格
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市婦被通緝前夕「快篩陽」　隔天被抓「里長代付罰金」放行

端午未到小青先來！高鐵台中站區2米臭青母　女驚嚇：差點踩到

高雄黑幫南海堂吸金3千萬　訂製K盤印「抓不到我」很搞笑

獨／警連開10槍影片曝！休旅撞3車拒捕狂衝　目擊者驚喊：哇靠

覬覦媳婦美色！1個月8度強吻舔胸硬上　淡水色公公下場出爐

未戴口罩遭勸暴走！男持刀傷警又砸磚　花蓮警辣椒水迅速制伏

豬肉哥搞大警妻肚嗆「你沒本事」　她驚吐懷孕真相讓老公更綠了

高雄怪男連撞3車「挨轟10槍」逃逸！國道自撞護欄...警破窗逮人

OL愚人節前夕買彩券爽中4000萬　「這通電話」讓她倒賠200萬

外遇被針孔拍下「性愛畫面」！人夫竟聯手小三反擊　正宮下場超慘

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

北市婦被通緝前夕「快篩陽」　隔天被抓「里長代付罰金」放行

端午未到小青先來！高鐵台中站區2米臭青母　女驚嚇：差點踩到

高雄黑幫南海堂吸金3千萬　訂製K盤印「抓不到我」很搞笑

獨／警連開10槍影片曝！休旅撞3車拒捕狂衝　目擊者驚喊：哇靠

覬覦媳婦美色！1個月8度強吻舔胸硬上　淡水色公公下場出爐

未戴口罩遭勸暴走！男持刀傷警又砸磚　花蓮警辣椒水迅速制伏

豬肉哥搞大警妻肚嗆「你沒本事」　她驚吐懷孕真相讓老公更綠了

高雄怪男連撞3車「挨轟10槍」逃逸！國道自撞護欄...警破窗逮人

OL愚人節前夕買彩券爽中4000萬　「這通電話」讓她倒賠200萬

外遇被針孔拍下「性愛畫面」！人夫竟聯手小三反擊　正宮下場超慘

批朱立倫粗暴徵召　黃光芹7點評：「張善政拔了毛的鳳凰不如雞」

女星確診照樣演！羅巧倫「現身」鬥代理孕母　網噴笑：該加薪

布林肯挺台灣參加WHA　陸：打「台灣牌」搞「以台制華」注定失敗

日本擬鬆綁邊境檢疫　約百國人士可望免篩檢隔離

疫情洪峰將來襲　盧秀燕：台中增開2處大型PCR給藥得來速

北市婦被通緝前夕「快篩陽」　隔天被抓「里長代付罰金」放行

被爆違停還不給開單！徐巧芯回應了　撂狠話要調監視器與員警對質

陸將對NFT加強監管？官媒喊話：儘早出台相關法規

12款「神級化妝水」推薦！青春露、靈芝水加分用法　保養控一定要知道

確診就可領傷病給付？　勞保局：「這1種狀況」不能領

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

北市富商500萬遭竊偵破！大盜竟涉12起性侵案

北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　犯案22年錢和人都要

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

不滿狗兒子被咬死　持開山刀刺死狗媽媽

正妹喝茫搭計程車　睜眼赫見遭侵犯

即／竹科變電站爆炸　濃煙竄天目擊者嚇壞

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人狂賺2172萬遭起訴

快訊／騎士剎車自摔倒地　遭客運「輾頭」慘死

祖父送醫亡未告知「家屬伴屍聊」　孫女投訴還被酸

援交妹借恩客手機　買2.5萬滿貫大亨點數

6人海邊看夕陽　女獨泳後失蹤...警消搜救中

國三生遭同學惡作劇　反鎖3樓陽台一整節

更多熱門

相關新聞

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　犯案22年錢和人都要

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　犯案22年錢和人都要

台北市大安區驚傳重大竊案，一名家住大安區和平東路的富商一周前到銀行提領約500多萬元現金，打算用來投資買地當作頭期款，未料富商將現金帶回家中並存放在豪宅華夏的書房書櫃中，卻遭慣竊入侵竊取，警方獲報後展開調查，採集歹徒殘留的DNA樣本，比對卻意外揭露原來竊賊是橫行北高兩地的「孤狼淫賊」涂明朗，涂嫌在北高犯下最少12起重大竊盜，若現場有女性，則持刀威逼性侵，目前至少有9名女性遭其淫辱。

市長遭當街連轟7槍　槍手掃射畫面曝光

市長遭當街連轟7槍　槍手掃射畫面曝光

北市富商500萬遭竊偵破！大盜竟涉12起性侵案

北市富商500萬遭竊偵破！大盜竟涉12起性侵案

破除詐騙集團催收電費陷阱

破除詐騙集團催收電費陷阱

情侶檔架騙個資製偽卡　盜刷星巴克點數狂撈近千萬

情侶檔架騙個資製偽卡　盜刷星巴克點數狂撈近千萬

關鍵字：

刑事局南海堂偵二大隊高雄地區黑幫詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面