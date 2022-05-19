居隔結束還沒視訊問診...被嗆「去投訴啊」　診所：根本沒掛號

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名童姓女子5月8日確診後，在家居隔至14日，居隔隔天就把個人資料上傳到附近1家中醫診所，不料直到解隔後都沒有接到診所電話或是視訊問診，也沒有拿到新冠一號，童女解隔後仍自行快篩4次陰性才出門，上午到診所索取藥方，結果診所人員竟說「另請高明」、「要投訴儘管去」，還找來警察，童女氣憤不已，她只是想要治病而已。院方則無奈表示，人力和藥方都嚴重不足，而且童女根本沒有完成掛號。

▲▼台中一女子居隔7天，一直沒接到中醫診所的視訊問診，上門詢問還被嗆「去投訴啊」，診所駁斥表示，她根本沒掛號。（圖／民眾提供，下同）

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童女不解的說，為何在家居隔7天，都等不到診所電話也沒有視訊診療，她原本14日就解隔，但為求慎重還是不敢出門，每天都自行快篩，4次都是陰性，但喉嚨還是會痛，沒有味覺和嗅覺，有點耳鳴，上午只好出門到該中醫詢問有無清冠一號，以及為何都沒有接到視訊問診？

童女只是要個解決的答案，但是診所人員卻說，現在沒有新冠一號的藥，如果堅持要這種藥，就另請高明，由於童女遲遲得不到滿意答案，好言好語持續詢問，診所人員卻認為是咆哮，只好報警處理，甚至還說「要投訴儘管去投訴」，令童女更加氣憤，診所疏於連絡在先，不願給藥在後，態度相當惡劣。

中醫診所院長受訪表示，醫護人員嚴重不足，即使大家每天都加班，有的同事小孩居隔，家長也得陪著匡列，不但人力吃緊，新冠一號更是大缺貨，這是全台各中醫共同的問題。

院長說，童女堅持要清冠一號，診所沒有藥，當然說「另請高明」，況且童女已解隔，更沒有理由拿藥，何況診所並沒有童女掛號記錄，即使童女有掛號，在診所人員不足、確診者太多情況下，有可能漏了通知，或是連絡不到人，只好再連絡下一人，通常是沒有餘力再聯絡第2次。