快訊／新北525開打兒童、青少年BNT　學生可請疫苗假

記者徐政璿／台北報導

新北市長侯友宜今（19）日在記者會上宣布5月25日開打兒童、青少年BNT；國小以場地分流，滿5及6歲幼生，由家長陪同至本市合約醫療院所預約接種，同步於醫療院所設置BNT專診。

▲0519新北疫情，BNT疫苗校園接種作業。（圖／新北市政府提供，下同）

校園疫苗專案採自願性質，5-11歲兒童疫苗依中央指引，尊重家長依個別需求，提供至少7天充分時間評估選擇接種後，教師、家長關懷學童健康狀況。2週內避免劇烈運動學生如有不適，可續請疫苗假，不列入出缺勤紀錄。