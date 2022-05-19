北市「騎遇二部曲」！騎自行車到拍照牆合照　可拿每日限量紀念品

▲台北市交通局推出台北騎遇二部曲「遇見好景」活動。（圖／台北市交通局提供）

記者袁茵／台北報導

為朝永續城市邁進，台北市政府推出「台北騎遇」三部曲活動，鼓勵民眾騎乘自行車，首部曲「遇見好禮」於4月22日展開，破千名參加者響應，二部曲「遇見好景」將於5月30日登場，透過拍照牆鼓勵民眾騎乘自行車時，不忘留意身邊美好的人、事、物，一起邀集更多的夥伴以自行車做為每日上下班通勤（學）的交通工具。

台北市交通局19日表示，為響應63世界自行車日，並且讓更多民眾以不一樣的方式認識台北這座城市，將自5月30日至6月24日每週一至週五上午8時至12時，以在台北生活的日常為主題，在重要的自行車節點，結合周邊景點，設置可愛風拍照牆。

交通局指出，騎乘自行車的民眾，只要在指定站點與自行車及拍照牆合照上傳至個人臉書，並標記「台北交通大家談」粉絲專頁及2位好友，即可現場免費獲得「台北騎遇」獨家紀念品1份，每日限量100個，送完即止。至於拍照牆地點，5月30日至6月3日在捷運圓山站1號出口、6月6日至6月10日於捷運台北101／世貿站5號出口、6月13日至6月17日捷運台北小巨蛋站2號出口，6月20日至6月24日於永樂市場。

為鼓勵民眾參與，交通局提及，本次活動更提供再接再厲集點卡，如果民眾到拍照牆遇紀念品發放完畢，只要在活動時間結束前完成拍照並上傳至個人臉書，並標記「台北交通大家談」粉絲專頁及2位好友，現場工作人員就會給予集點卡及貼紙，集滿4點並填寫完整聯絡資訊，即可參加抽獎活動，有機會得到精美自行車紀念口罩5入。

另外，交通局還有推出徵文活動，5月30日至6月30日期間上傳與拍照牆合照，並在「台北交通大家談」粉絲專頁專屬貼文分享50字以上「騎遇」故事，便可參加好禮抽獎，把五星級飯店餐券帶回家。