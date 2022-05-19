「富邦大股東」北市府出手！收近30件防疫保單申訴　續保爭議佔多數

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，不少民眾在今年初陸續購買防疫保險，但近日卻有產險業者以「重複投保」為由陸續退件，引發爭議。台北市消保官證實，截至17日已收到約30件申訴，最多的業者為富邦產險，但主要是4月期間的續保爭議；而擁有富邦金控13％股份的台北市政府，將請董事向公司了解相關內容。

針對防疫保單之亂的申訴案件，北市主任消保官楊麗萍19日表示，目前北市府有收到消費者申訴防疫保單案件，數量約30件左右，比較多的業者為富邦產險，被申訴理由集中在4月的續保爭議，並非拒保爭議，包括先前曾經保過防疫保單，

保險公司事後有發出續保通知，而保戶刷了信用卡後卻被通知無法續保，理由為保單內容有調整，得採別種內容的方案。

楊麗萍提及，如果消費者要依照《消保法》規定進行消費爭議申訴，北市府會先給主管機關金管會，若消費者不滿金管會處理，也可提第二次申訴申請調解，消保官收到案件後仍會受理，邀集雙方進行協商調解；由於保單同時也是金融消費案件，也可選擇按照《金融消費者保護法》規定，向金融消費評議中心申訴，並依照規定流程處理。

另外，由於台北市政府持有13％富邦金控的公股股權，針對防疫保單之亂，台北市財政局副局長胡曉嵐說明，台北市政府已派兼3位富邦金控公股代表董事，並請董事出面了解各方狀況，包括是否會影響整體營運。