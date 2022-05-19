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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡炳坤開課！與建中學生視訊上課　率先響應北市中小學下週遠距教學

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎洪峰期將至，為避免疫情在校園快速擴散，台北市長柯文哲18日宣布，北市中小學自5月23日至5月27日採遠距教學。曾任建中校長的台北市副市長蔡炳坤也加入行列，親身參與遠距教學計畫。18日下午受邀擔任建中「自主學習課程」講師，主題為「故事在你身邊流動～台北無圍牆博物館」。

蔡炳坤此堂自主學習課程，一共吸引了超過百位學生報名參加，也有老師上線旁聽。蔡炳坤一上線就先與同學們打招呼，「各位同學午安，由於疫情洪峰將屆，我們台北市的中小學下周起就全面採遠距教學，請大家停課不停學，在家好好學習。」一個小時的精采課程在熱絡的Q＆A提問後告一段落，並在「線上大合照」中畫下完美句點。

▲▼台北市副市長蔡炳坤擔任建國中學「自主學習課程」講師。（圖／台北市政府提供）

蔡炳坤積極推動「台北無圍牆博物館5+3+2+1計畫」，所謂的5＋3是指北投溫泉、大稻埕、萬華艋舺、城北廊帶與城南台大5個歷史文化街區，加上士林北藝、南港北流與信義松菸3個新興藝文場域，2是指台北大縱走與三貓計畫，1是關渡生態農園。

在這場線上課程中，蔡炳坤從歷史人文的老房子，聊到青春活力的藝文活動，讓同學們對台北各個角落的景點有全新的認識，期許同學們成為真正的「台北通」。

▼台北市副市長蔡炳坤擔任建國中學「自主學習課程」講師。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市副市長蔡炳坤擔任建國中學「自主學習課程」講師。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市副市長蔡炳坤擔任建國中學「自主學習課程」講師。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市副市長蔡炳坤擔任建國中學「自主學習課程」講師。（圖／台北市政府提供）

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