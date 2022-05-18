台北市兒童BNT疫苗下週四開打　青少年追加劑在下週三

▲北市學童BNT疫苗從下週四開打，圖為之前施打莫德納兒童疫苗狀況。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

今年第一批採購輝瑞BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑前（16日）上午到貨，教育部也在昨（17日）也正式發函給各縣市與各級學校，從下週三（25日）逐序開打，北市教育局今（18日）也宣布，5到11歲兒童BNT從下週四（26日）起開打，12至17歲的青少年追加劑則從下週三開打，意願書昨天已經發給家長，讓家長有7天的評估思考期。

今年第一批採購輝瑞BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑前天上午到貨，因應即將開打，教育部昨天發函給各縣市與各級學校，下週三起逐序開打，而且以5到11歲的兒童優先，之後再依量能安排給12至17歲青少年，教育部也檢送疫苗接種意願書，並提醒學生接種後若有不良反應可請3天防疫假，並要導師注意是否有人陪伴及照顧。

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而北市教育局也在今天下午宣布，因應疫情指揮中心宣布推動滿5-11歲兒童及12-17歲青少年族群的BNT疫苗施打，將採取「校園集中接種」、「北市新冠肺炎疫苗接種預約平台」、「合約醫療院所接種」3種方案，兒童BNT自5月26日、青少年追加劑自5月25日起陸續於校園施打。

教育局指出，昨天已將5歲至11歲兒童及12至17青少年BNT疫苗接種須知及意願書，送到高中以下各級學校及幼兒園，並請學校在今天提供家長紙本或電子檔，為充分尊重家長選擇與施打意願，將提供家長7天評估思考期。

▲北市學童BNT疫苗從下週四開打，圖為之前施打莫德納兒童疫苗狀況。（圖／北市教育局提供）

教育局也說明，國小及附設幼兒園將從下週四起，提供5到11歲學童施打BNT兒童劑型疫苗，6至12歲學童可選擇施打莫德納疫苗，年滿12歲國小生若要接種BNT成人劑型疫苗，可透過台北市「新冠肺炎疫苗接種預約平台」或「合約醫療院所接種」進行預約，自行至附近診所就近接種。

至於國高中年滿12歲青少年，教育局表示，下週三起提供BNT成人型疫苗進行追加劑及基礎劑接種，第1劑、第2劑兩劑應間隔12週；追加劑疫苗應與第2劑間隔至少5個月（150天），若是確診者，則建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後再接種疫苗。

教育局也提醒各學校，若學生到醫療院所接種疫苗，學校應給予疫苗假以利前往接種，接種疫苗後若學生有不良反應，也可以申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長，若家長需請假陪同學生至醫療院所接種疫苗，可給予防疫照顧假。