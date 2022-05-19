　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜東大雨特報　又要變天！梅雨彈轟到下周三

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,大雨,下雨,雨天,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,過馬路,溼冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周轉不穩定天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受南方雲系北移影響，各地水氣增加，今明起未來一周轉為不穩定天氣，氣象局對宜蘭山區及東部蘭嶼綠島發布大雨特報，周日(22日)後將再受下一波梅雨鋒面影響，下周三(25日)前全台都須留意短暫陣雨甚至雷雨，氣象局也指出，受鋒面影響，22日周日過後氣溫偏涼，較上一波沒那麼冷，低溫在20度以上。

氣象局發布大雨特報，受南方雲系影響，易有短延時強降雨，今(19日)日宜蘭山區，以及東部蘭嶼及綠島有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼大雨特報。（圖／氣象局）

▲大雨特報。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員李孟軒表示，未來一周轉為不穩定，今明兩天南方雲系北移，造成各地水氣增加，受鋒面影響，轉為不穩定情形；台灣東側到南側，屬於雲系深厚位置，東半側雲量和北部雲量偏多，西部雲層比較屬中高層有透光情況。

至於降雨情況，李孟軒表示，對流旺盛區域偏東半側和南邊海上，東南部綠島、蘭嶼昨(18日)晚受南方雲系北移影響，陸續有短暫陣雨發生，昨晚降雨迄今超過100毫米，達到大雨標準，陸地上宜蘭和北海岸雨勢較明顯，氣象局也已針對宜蘭發布大雨特報。

李孟軒表示，今天預估降雨偏向東半部和恆春半島，雨勢明顯，山區和南部地區有局部短暫陣雨，其他地區，白天多雲偶有飄雨，晚間水氣在東半部和恆春半島，南部和東半部會有短暫陣雨。

▲▼氣象局預報員李孟軒5/19天氣說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局預報員李孟軒5/19天氣說明。（圖／翻攝氣象局直播）

未來一周天氣，李孟軒指出，今明兩天南邊有低壓逐漸北上到東北側，今明兩天主要降雨為台灣東半部、恆春半島這一帶，留意短暫陣雨，水氣增多，其他地區多雲為主，山區短暫陣雨，平地有零星降雨，周六(21日)低壓帶有逐漸向東移動，台灣轉偏北風，水氣減少，東半部留意短暫陣雨，北部有零星降雨，其他地區多雲到晴。

李孟軒說，周日(22日)之後可看到鋒面建立，水氣往台灣移動，23日到25日後，鋒面位置大致在台灣上空，周日(22日)後天氣會轉不穩定，各地留意局部短暫陣雨甚至雷雨現象。

李孟軒指出，這道鋒面結構較為上一波鬆散，累積雨量不至於像上一波那麼多，但還是要留意鋒面上有較旺盛對流發展，若搭配午後熱力對流作用，注意局部地區會有短延時強降雨和雷擊、強陣風劇烈天氣，出門還是攜帶雨具備用。

▲▼氣象局預報員李孟軒5/19天氣說明。（圖／翻攝氣象局直播）

▲氣象局預報員李孟軒5/19天氣說明。（圖／翻攝氣象局直播）

一周溫度部份，李孟軒指出，今明兩天南方雲系北移，風向偏南風，各地高溫可到25度以上，屬較舒適天氣型態；21日轉東北風，氣溫稍微下降，22日後受鋒面影響，北部地區氣溫感受上偏涼，但低溫跟上波比起來沒有那麼冷，低溫20度以上，中南部和中南部地區有下雨溫度感受比較舒適，沒下雨比較悶熱；提醒19日到21日這幾天，19日中南部地區夜晚清晨有些局部低雲影響低能見度，20日和21日，馬祖會有局部低雲，要留意航班資訊。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護
怕傳染妻兒不敢回家！　金鐘視帝「狼狽站家門口吃麵」
獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　錢和人他都要
快訊／三重騎士剎車自摔倒地　遭客運輾頭慘死
快訊／竹科大火驚傳大規模跳電　台電回應了
鄉民女神傻眼！　「不到1個月」二度確診
快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰估5月下旬
快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸！　目擊者驚：火勢非常大
台股重挫　「元大台灣50反1」早盤爆逾10萬張
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玉蘭爆開茉莉綻放　台南山上花園水道博物館幽香迎賓

鐵道迷注意！疫情升溫　阿里山森林鐵路「檜來嘉驛列車」停駛

台鐵公司化後國定假日還能不上班抗爭？　交長曝關鍵點

一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護

打哈欠都痛！她打3劑確診「喉嚨如灼燒刀割」：真的比感冒還嚴重

酒駕自撞路樹頸椎受創重癱　李振全以音樂創作重燃生命的意義

谷歌願對歐盟新聞內容付費　學者曝是媒體團結積極談判好時機

宜東大雨特報　又要變天！梅雨彈轟到下周三

體溫飆破「1數字」超危急　李秉穎：超過24小時才是真正退燒

小四女兒LINE改稱爸媽「腦殘人」　爸見最後1字傻眼：有點傷心

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

玉蘭爆開茉莉綻放　台南山上花園水道博物館幽香迎賓

鐵道迷注意！疫情升溫　阿里山森林鐵路「檜來嘉驛列車」停駛

台鐵公司化後國定假日還能不上班抗爭？　交長曝關鍵點

一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護

打哈欠都痛！她打3劑確診「喉嚨如灼燒刀割」：真的比感冒還嚴重

酒駕自撞路樹頸椎受創重癱　李振全以音樂創作重燃生命的意義

谷歌願對歐盟新聞內容付費　學者曝是媒體團結積極談判好時機

宜東大雨特報　又要變天！梅雨彈轟到下周三

體溫飆破「1數字」超危急　李秉穎：超過24小時才是真正退燒

小四女兒LINE改稱爸媽「腦殘人」　爸見最後1字傻眼：有點傷心

玉蘭爆開茉莉綻放　台南山上花園水道博物館幽香迎賓

鐵道迷注意！疫情升溫　阿里山森林鐵路「檜來嘉驛列車」停駛

人氣潰散！台股4月跌掉千點　基金規模摔掉一成

台灣加入IPEF？　經長王美花：有管道與美溝通

台鐵公司化後國定假日還能不上班抗爭？　交長曝關鍵點

520咖啡優惠　星巴克、伯朗、怡客全品項至多滿一送一

一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護

大杯美式只要24元！超商咖啡「買30送25」來了　加碼零食買1送1

快訊／礦業法修正拍板「刪霸王條款」　新增回饋、業者得一次性補辦環評

打哈欠都痛！她打3劑確診「喉嚨如灼燒刀割」：真的比感冒還嚴重

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

防疫理賠還車貸　網回答超一致

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

楊繡惠「我們在一起了」惹毛白雲　PO照內幕曝光

G奶辣模「第一次被捅」40秒片流出　噴出黏液崩潰

快訊／07：52規模5.5地震　7縣市有感

紅線停滿車格全空　滑稽片驚呆網

更多熱門

相關新聞

1圖看「一長串對流胞群聚」　午後變天地區曝

1圖看「一長串對流胞群聚」　午後變天地區曝

氣象專家賈新興在臉書貼出今天（18日）清晨的衛星雲圖表示，鋒面南移至巴士海峽，一個個對流胞在海上群聚，中午後，東半部、中南部山區、屏東及恆春半島，轉為有局部雨的天氣，台東傍晚至深夜留意有局部較大雨勢出現的機會。

全台連下7天時間曝　梅雨濕答答

全台連下7天時間曝　梅雨濕答答

雨彈不停歇　豪、大雨特報擴大13縣市

雨彈不停歇　豪、大雨特報擴大13縣市

明起氣溫回升！這天飆30度高溫　下波變天時間曝光

明起氣溫回升！這天飆30度高溫　下波變天時間曝光

雨彈來襲！氣象局發布11縣市豪、大雨特報

雨彈來襲！氣象局發布11縣市豪、大雨特報

關鍵字：

天氣氣象局

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

防疫理賠還車貸　網回答超一致

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

12天破71萬　專家喊必做3件事：別當社會巨嬰

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面