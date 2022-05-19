宜東大雨特報　又要變天！梅雨彈轟到下周三

▲未來一周轉不穩定天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受南方雲系北移影響，各地水氣增加，今明起未來一周轉為不穩定天氣，氣象局對宜蘭山區及東部蘭嶼綠島發布大雨特報，周日(22日)後將再受下一波梅雨鋒面影響，下周三(25日)前全台都須留意短暫陣雨甚至雷雨，氣象局也指出，受鋒面影響，22日周日過後氣溫偏涼，較上一波沒那麼冷，低溫在20度以上。

氣象局發布大雨特報，受南方雲系影響，易有短延時強降雨，今(19日)日宜蘭山區，以及東部蘭嶼及綠島有局部大雨發生的機率。

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▲大雨特報。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員李孟軒表示，未來一周轉為不穩定，今明兩天南方雲系北移，造成各地水氣增加，受鋒面影響，轉為不穩定情形；台灣東側到南側，屬於雲系深厚位置，東半側雲量和北部雲量偏多，西部雲層比較屬中高層有透光情況。

至於降雨情況，李孟軒表示，對流旺盛區域偏東半側和南邊海上，東南部綠島、蘭嶼昨(18日)晚受南方雲系北移影響，陸續有短暫陣雨發生，昨晚降雨迄今超過100毫米，達到大雨標準，陸地上宜蘭和北海岸雨勢較明顯，氣象局也已針對宜蘭發布大雨特報。

李孟軒表示，今天預估降雨偏向東半部和恆春半島，雨勢明顯，山區和南部地區有局部短暫陣雨，其他地區，白天多雲偶有飄雨，晚間水氣在東半部和恆春半島，南部和東半部會有短暫陣雨。

▲氣象局預報員李孟軒5/19天氣說明。（圖／翻攝氣象局直播）

未來一周天氣，李孟軒指出，今明兩天南邊有低壓逐漸北上到東北側，今明兩天主要降雨為台灣東半部、恆春半島這一帶，留意短暫陣雨，水氣增多，其他地區多雲為主，山區短暫陣雨，平地有零星降雨，周六(21日)低壓帶有逐漸向東移動，台灣轉偏北風，水氣減少，東半部留意短暫陣雨，北部有零星降雨，其他地區多雲到晴。

李孟軒說，周日(22日)之後可看到鋒面建立，水氣往台灣移動，23日到25日後，鋒面位置大致在台灣上空，周日(22日)後天氣會轉不穩定，各地留意局部短暫陣雨甚至雷雨現象。

李孟軒指出，這道鋒面結構較為上一波鬆散，累積雨量不至於像上一波那麼多，但還是要留意鋒面上有較旺盛對流發展，若搭配午後熱力對流作用，注意局部地區會有短延時強降雨和雷擊、強陣風劇烈天氣，出門還是攜帶雨具備用。

▲氣象局預報員李孟軒5/19天氣說明。（圖／翻攝氣象局直播）

一周溫度部份，李孟軒指出，今明兩天南方雲系北移，風向偏南風，各地高溫可到25度以上，屬較舒適天氣型態；21日轉東北風，氣溫稍微下降，22日後受鋒面影響，北部地區氣溫感受上偏涼，但低溫跟上波比起來沒有那麼冷，低溫20度以上，中南部和中南部地區有下雨溫度感受比較舒適，沒下雨比較悶熱；提醒19日到21日這幾天，19日中南部地區夜晚清晨有些局部低雲影響低能見度，20日和21日，馬祖會有局部低雲，要留意航班資訊。