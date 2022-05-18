1圖看「一長串對流胞群聚」　午後變天地區曝

▲今晨衛星雲圖顯示，可見海上有一長串的對流胞。（圖／翻攝賈新興臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興在臉書貼出今天（18日）清晨的衛星雲圖表示，鋒面南移至巴士海峽，一個個對流胞在海上群聚，中午後，東半部、中南部山區、屏東及恆春半島，轉為有局部雨的天氣，台東傍晚至深夜留意有局部較大雨勢出現的機會。

中央氣象局預報員黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天天氣和周二類似，基隆北海岸、東半部和恆春半島有點降雨，西半部為多雲可見陽光；高溫比周二上升2、3度，桃園以北及東半部約25、26度，其他地區則是27至29度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻說，巴士海峽有原本鋒面的對流，可能慢慢往北移，在今晚開始影響東南部和恆春半島，雨勢可能較明顯；周四除了迎風面基隆北海岸和東半部降雨外，午後南部有局部短暫雷陣雨，其中南部、恆春半島和東南部雨勢較大。

黃恩鴻表示，周五南方雲系北移、低壓上來，天氣開始不穩定，南部、東半部整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，周六到下周二鋒面影響，這波結構較弱、降雨強度較弱，周六、周日西半部和基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，但也有不少空檔。

黃恩鴻指出，下周一水氣較多、降雨時間會比較久，北部及東半部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；下周二東半部和南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。