明起氣溫回升！這天飆30度高溫　下波變天時間曝光

記者李姿慧／台北報導

受到東北季風影響，今(16日)天到明(17日)天清晨天氣濕涼，各地有陣雨，氣象局指出，明天白天天氣將逐漸回溫，氣溫一路回升到周三，可能有29度到30度高溫；周五(20日)起將變天，受另一波鋒面影響轉為易下雨天氣。

▲ 氣象局曝周五起將再有一波鋒面影響易降雨。（圖／記者李姿慧攝）

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氣象局技正王君賢表示，今天持續受東北季風影響，整體溫度比昨天下降，清晨14到20度，白天溫度18到26度左右，最高溫為屏東林邊有26.7度高溫，高雄和台東有23到26度高溫，受到鋒面在台灣巴士海峽影響，台灣水氣多，今天斷斷續續有下雨情況，持續一整天到明(17日)天清晨，提醒民眾攜帶雨具出門。

至於未來溫度趨勢，王君賢表示，今天到明天清晨溫度偏低，北部16度，其他地區18到19度，近山區和沿海空曠地區平地溫度會低1到2度，明天白天逐漸氣溫回升，東北季風減弱，氣溫將回升到周三，西部地區就有可能回升29到30度高溫。

降雨趨勢部分，王君賢指出，今天和明天為容易降雨天氣，中部地區有陣雨，其他地短暫陣雨，明天白天水氣減弱，西半部轉為多雲，甚至有機會透光，東半部有短暫陣雨，大台北地區零星飄雨，午後山區有零星陣雨；周二(17日)到周四(19日)水氣最少，「周五(20日)到周日(22日)受到另一波鋒面影響，轉為容易下雨天氣。」

王君賢提醒，今天到明天清晨受東北季風影響，天氣濕涼，各地有陣雨，沿海風量大，並有強陣風；明(17日)天白天氣溫回升，降雨趨緩，周五起受另一鋒面影響，轉為下雨天氣。