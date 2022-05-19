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快訊／張善政獲「老縣長」吳伯雄力挺　打造科技國門

▲國民黨副總統候選人張善政出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院前院長張善政獲國民黨提名為桃園市長參選人後，引起藍營地方議論。張善政今（19）日透過臉書表示，他致電吳伯雄（伯公）老縣長，言談間可以感受到吳伯雄對桃園的關切與未來的期待，還有對他的殷殷期許。

張善政表示，昨天在國民黨宣布徵召選桃園市長不久，「我就致電我最尊敬的吳伯雄（伯公）老縣長請益。伯公一日為縣長，一輩子關心桃園。言談間可以感受到他老人家對桃園的關切與未來的期待，還有對我的殷殷期許，希望從此一轉陰霾氣氛。我也跟他保證，與地方朋友一一請益是我即日最優先工作。」

張善政說，吳伯雄年事已高，疫情肆虐期間不便為他拋頭露面，但是絕對是他選舉的最高精神領袖，「在選舉團隊初具雛形後，他會幫我畫龍點睛，期待這一天早早到來。」

張善政昨解釋，他之所以選擇桃園市，是因為是六都中，桃園是非常有發展潛力的都市，是台灣最大的工業縣市，若有適當的政策引導，會成為亞洲甚至全世界的智慧科技之都，桃園也是台灣的國門，桃園市變好，台灣就有機會變好，桃園市微笑，全台灣都會微笑。

對於外界質疑他和桃園的關聯，張善政說，自己在龍潭渴望園區曾經工作12年，深信走到第一線，對民眾表達他真實的理念，實際帶給民眾福祉，這是他對這塊土地最深厚的敬意，也是他此生最誠摯的初衷，「今天許下對桃園鄉親的承諾，我必全力以赴，無怨無悔。」

張善政的徵召案通過後，國民黨主席朱立倫表示，「桃園是我的家，我生在桃園、長在桃園，有幸擔任8年桃園縣長，我比誰都希望桃園贏，比誰都希望桃園能更好」；他強調，今天黨的決定就是希望大家都能團結起來，讓桃園贏、讓桃園更好。

朱立倫指出，張善政已經加入國民黨，也領有黨證。張善政很年輕就擔任台大教授，2000年到位於桃園龍潭渴望園區的宏基電腦擔任副總，打拚了10年，之後到同樣位於桃園龍潭渴望園區的google公司擔任總監。張善政在桃園工作了12年，對這塊土地有深厚的情感；後來擔任行政院科技政務委員、第一任的科技部長、行政院副院長以及行政院院長。

朱立倫盛讚張善政是具國際觀的科技人、工程師，人品更受到大家肯定。桃園是國門之都，們需要一位有國際觀的市長，桃園是亞洲矽谷、科技新都，希望由科技人擔任桃園市長；且桃園包括航空城、鐵路地下化、各項捷運等重大工程，希望有一位工程師來領導市府團隊。

朱立倫說，張善政的行政資歷、產業經驗都是桃園所需要的，張善政願意扛下來，與大家一起打拚，回到桃園，如同2000年的精神一樣，開始為桃園這塊土地打拼。「這是國民黨、也是朱立倫最負責任地，向所有桃園市民推薦一位最優秀、最能讓桃園未來更好的好市長」。

「今天的張善政一定是桃園最好的市長，但現在不一定是最會選舉的候選人」，朱立倫表示，張善政會實實在在、腳踏實地、努力深耕，會讓桃園每位市民看到不一樣的張善政。

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