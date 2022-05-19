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張善政突襲選桃園！蔡正元10理由讚做對了　魯明哲籲修補傷痕

記者黃翊婷／綜合報導

2022桃園市長選戰，國民黨中常會昨日（18日）通過徵召前行政院長張善政參選，引起藍營基層熱議。前立委蔡正元在臉書PO文稱「朱立倫終於做對了一件事」，並列出10個理由支持提名張善政選桃園市長，因為張的條件對桃園選民結構來說，幾乎是最大公約數；曾鬆口有意參選的立委魯明哲也PO文表明，願意尊重中央黨部決定，也會實踐承諾輔選，但希望朱立倫立即啟動修補傷痕行動。

▲▼朱立倫、張善政接受蘭萱專訪_會後聯訪。（圖／記者宋良義攝）

▲國民黨中常會18日通過徵召張善政（左）參選桃園市長。（圖／記者宋良義攝）

國民黨中常會18日下午提名桃園市長參選人選，行政院前院長張善政被點名，台北市前議員羅智強確定出局。消息傳出後引發地方反彈，國民黨籍的桃園市議長邱奕勝，在同日晚間8時許陸續退出國民黨所有群組，包括與黨籍市議員的黨務群組等等，此一動作，似乎是在透露對黨中央的不滿，採以無言抗議，這勢必將衝擊黨內團結及年底選戰，對黨主席朱立倫來說，也是一大考驗。

不過，前立委蔡正元18日先是在臉書PO文大讚「朱立倫終於做對了一件事」，接著又列出10個理由說明為何支持朱立倫提名張善政選桃園市長，第一，客家人不接受從來沒住過桃園的羅智強，閩南人和外省人不接受學歷和背景較單薄的呂玉玲，想用民調搞初選只會讓局勢更僵，必須要找第三人提名，才能打破僵局。

蔡正元認為，第二，沒有任何民主國家用民調搞初選，這沒有意義，連民進黨提名5都市長都沒有這樣做；第三，張善政在宏碁等企業服務10年，也在桃園住了10年，客家人和在地人很難反對，也無法批評張是為了當大官才來桃園；第四，張的父親是外省人，母親是閩南人，閩南人能接受「外孫」，不會因省籍造成選票障礙，這在大型單一選區的選舉中是很重要的一點。

蔡正元指出，第五，張善政的經歷沒有可被攻擊的弱點；第六，張有很高的知名度和資歷，競選不必費太大組織和文宣的力氣；第七，張有博士學位，有科技專業，又是大學教授、國際企業高管，客家人特別喜歡這種人選，所以不會有障礙；第八，面對張，民進黨會不知道怎麼提人和攻擊，國民黨可以省事很多；第九，張的人格特質和行政資歷能被年輕人、新住民、桃園外來人口以及中間選民接受，他提出的政見可信度和接受度都比較高。

最後一點，蔡正元說，張善政的條件對桃園選民結構來說，幾乎是最大公約數，所謂的「基層反彈」不會是問題，即使藍營有人「反彈」，也只能說朱立倫「手法粗糙」，但無法說出提名張善政到底有那裡不對。

▲立委魯明哲6日上午針對中壢區金嗓歌友會因鄧姓女子確診提出看法，籲請桃園市衛生局盡速完成篩檢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲魯明哲也曾被外界認為是藍營在桃園市長選戰中的人選之一。（資料照／記者沈繼昌攝）

此外，先前鬆口若被徵召會考慮參選的立委魯明哲，也在18日深夜透過臉書PO文表示支持，他一定尊重中央黨部的決定，也會實踐承諾輔選，「成功不必在我」，期盼能贏回桃園市長的選舉。

魯明哲也提醒，原本以為黨中央已與呂玉玲、羅智強完成初步溝通和協調，沒想到雙方團隊皆表示錯愕，傍晚還傳出桃園市議長邱奕勝因為沒有被事前徵詢，而認為未受到尊重，當務之急是要把人心找回來，才能避免人才和人心流失，「請朱主席、張院長立即啟動『修補傷痕行動』，就從邱議長、呂委員、羅議員3位伙伴開始。」

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