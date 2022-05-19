張善政備戰桃園大選請益老縣長　又被網洗版：你這樣出線好看嗎？

▲前行政院長張善政。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對九合一大選，國民黨徵召前行政院長張善政出戰桃園市長，19日發文表示他致電吳伯雄老縣長，並保證向地方請益是最優先工作，底下雖然有網友留言支持，但也有不少人不領情，「你覺得這樣出線好看嗎？」

國民黨桃園市長人選爭議多時，前台北市議員羅智強、立委呂玉玲都有意參加初選，但國民黨18日宣布徵召張善政，羅智強表示自己驚訝、錯愕、五味雜陳，未來的下一步「我需要沉澱一段時間」；呂玉玲則說感覺被突襲，「未來任何動作都不排除」。

張善政18日在臉書表示，之所以選擇桃園市，是因為是六都中，桃園是非常有發展潛力的都市，是台灣最大的工業縣市，若有適當的政策引導，會成為亞洲甚至全世界的智慧科技之都，桃園也是台灣的國門，桃園市變好，台灣就有機會變好，桃園市微笑，全台灣都會微笑。

張善政今更進一步透露，自己有打給吳伯雄，「伯公年事已高，疫情肆虐期間他不便為我拋頭露面，但是伯公絕對是我選舉的最高精神領袖。在選舉團隊初具雛形後，他會幫我畫龍點睛。期待這一天早早到來。」但不少網友卻批評，「院長絕對是很強的人選，但這個過程對本黨很傷」、「真的不要讓本來對你有好感的人民，變成唾棄你！」、「沒有公平的初選機制，年底國民黨就等著大敗吧」、「我已經聽到一堆桃園人不投票了，這個徵召太多問號」、「有初選你才有正當性」。