兒科醫深夜PO文「急求1件事」嘆：快被搶光了！

▲藥局近來常被民眾擠爆，圖為民眾排隊購買唾液試劑。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

胸腔重症科醫師蘇一峰日前發文表示，確診者使用化痰藥NAC可能可以減少40%死亡率，且這款藥物在台灣相當便宜，竟引發搶購潮。眼見化痰藥恐缺貨，小兒科醫師楊為傑急求大家「不要跟小孩子搶藥」，並解釋那不是什麼神藥，若大人堅持要買，請購買其他劑型或藥品。

小兒科醫師楊為傑昨（18）日深夜在粉專《白袍旅人》拜託大家不要跟小孩子搶藥！「剛藥師跟我說我們常用的化痰粉（橘子粉）在市面上快被搶光了。廠商缺貨…我們庫存用完可能會叫不到，暈倒……。」他解釋，NAC並不是什麼神藥，若有來看診開過藥，就會知道藥粉裡橘色酸酸甜甜的就是NAC，是兒科極其常用的一種藥物。

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楊為傑急呼，如果大人堅持要買，拜託請購買其他劑型或藥品，不要跟孩子搶藥，因為大人可以用的藥物多得是，「萬一孩子沒藥，會很麻煩啊～～～」。

▲醫師急呼別跟孩子搶藥！（示意圖／記者廖明慧攝）

針對NAC可降新冠40%死亡率爭議，醫療應變組副組長羅一鈞16日表示，化痰藥目前大型研究追蹤結果看起來，沒有足夠證據證實針對重症或死亡有明確效益，現階段瘋搶容易影響本來需要藥物的民眾需求。

羅一鈞也提到，該醫師也有再度澄清有地方不是描述得很好，有道歉，想請大家不要去瘋搶。他強調，很多醫療人員講的話，民眾很聽信，容易引起不必要囤積，一旦引起副作用，是大家很不樂見的事實，所以請大家搜尋跟提供醫療專業建議要謹慎。