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陳時中揭「與病毒共存」3階段！單日8.5萬不是頂峰：疫情還會持續

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中表示，目前疫情還沒有達到頂端，還會持續一陣子。（圖／指揮中心提供）

記者柯振中／綜合報導

全台18日新增超過8.5萬例確診者，數據攀上新高，指揮官陳時中分析，目前還沒有達到頂端，還會再持續一陣子，從疫情發展較早的國家來看，大致上都是從放鬆接觸者的管理開始，漸次走向與病毒共存的模式，台灣也在朝這個方向進行。

陳時中18日說明，世界各國疫情上升的曲線、圖形各有不同，每段時間、每天的確診人數也不太一樣，單日確診人數從6.5萬（台灣14日確診人數）成長到8.5萬（台灣18日確診人數），大約成長了30％左右。

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陳時中分析，每天的成長幅度還是有所不同，有時候與申報的順序、採檢人數的多寡有關，但整體方向、幅度不會變，8.5萬還沒達到最後的頂端，還會持續一陣子。

陳時中也說，台灣是一日生活圈，因此沒有所謂「疫情轉移到中南部」的狀況，因為大家施打疫苗的狀況、生活的方式、受到的管制都差不多，因此最後染疫的狀況多少都會相同，也不會有所謂的黃金交叉（中南部確診人數超過北部）。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞、醫福會執行長王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲長羅一鈞表示，疫情還在上升，未來一週可能達到高峰。（圖／指揮中心提供）

此外，有醫師分析Google公布的最新人流數據，人民自主上升到2.38級警戒，幾乎都躲在家裡，陳時中則回應，無論是確診者、或是快篩陽性的民眾，最好還是能夠提早診斷，讓民眾了解自己的病情，也是一件好事。

陳時中說，觀察疫情發展較早的國家可發現，大致上都是從放鬆接觸者的管理開始，再到放鬆確診者的管理，再加以自主管理，大概就會變成與病毒共存的模式，台灣現在也是漸次朝這個方向進行。

醫療應變組副組長羅一鈞則說，依據健保上傳的資料來看，16日的採檢量達到新高，總計11.3萬件，總陽性率為66.7％，與先前相比差不多，沒有觀察到「陽性率攀升」的問題，但總檢測數不斷增加。

羅一鈞指出，檢測數之所以會增加，是因為北部開設了許多大型採檢站，加上中南部的疫情正在上升，但六都的確診個案都有增加，意味著疫情還在上升，未來一週可能會達到高峰，要預先做好準備。

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