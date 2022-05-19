「虎姑婆」弱化了　醫揭分流2群人：才能度過海嘯

記者陳俊宏／綜合報導

18日新增8萬5310例本土確診，台大感染科前醫師林氏璧表示，應將輕症和中重症風險因子兩群人徹底分流，才能安然度過這波Omicron海嘯，「從來沒有人把Omicron當巧虎輕忽！但它已經是弱化的虎姑婆了。」

林氏璧18日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，台灣這波Omicron累計近87萬確診、323人死亡，致死率萬分之3.7，已經從之前的萬分之2升上來了，死亡是延遲指標，因為從確診走到重症死亡需要時間，之後肯定會再提高一些的。

▼林氏璧認為，對國家公衛而言，這波Omicron感染是海嘯，是很衝擊醫療量能的，挑戰其實不會比之前的任何一波變種病毒輕鬆。（圖／記者李毓康攝）



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林氏璧說，日本這波高峰發生在2月初，之後緩慢下降至今，他在不同時間統計過致死率，這死亡率節節上升，從萬分之2.6一路上升到萬分之18，供大家參考：

1月23日：連兩日破5萬，累計39萬人確診，104人死亡，致死率萬分之2.6。

2月3日：連兩日破9萬，累計129萬人確診，665人死亡，致死率萬分之5.2。

2月13日：致死率萬分之9。

3月6日：累計366萬人確診，6559人死亡，致死率萬分之18。

5月6日：累計630萬人確診，11372人死亡，致死率萬分之18。

林氏璧提到，日本到5月6日前總感染人數約827萬、近3萬死亡，而此波Omicron在5個多月就佔了630萬人，其中1萬1372人死亡，前面累積兩年確診也才173萬人，其中1萬8392人死亡；Omicron致死率變低，但傳染力驚人的高，短時間感染更多人，以毒海戰術取勝，分母大還是會造成一定的傷亡。

林氏璧表示，往前看之前的變種病毒，Alpha時致死率1.76%，Delta時0.38%，Omicron則是0.18%，這倍數是9.8、2.1、1，這致死率差別和很多因素有關，包括每個時期疫苗覆蓋率、病毒本身的毒力、感染的年齡層、有無用藥、分母低估的程度（漏掉黑數的多寡）等等。

▼林氏璧說，對個人而言，你打了疫苗，現在也有抗病毒藥，Omicron本身毒力降低，對你的威脅的確沒有之前的變種病毒高。（圖／記者呂佳賢攝）



林氏璧指出，Omicron致死率是有降低，但也僅降到Delta的一半，且要注意，這是日本，老人家施打兩劑疫苗覆蓋率極高，第三劑後來也有追上來，台灣能否把致死率也壓這麼低，是接下來很大的考驗。

林氏璧說，對個人而言，你打了疫苗，現在也有抗病毒藥，Omicron本身毒力降低，對你的威脅的確沒有之前的變種病毒高，就算是小朋友也一樣；但對國家公衛而言，這波Omicron感染是海嘯，是很衝擊醫療量能的，挑戰其實不會比之前的任何一波變種病毒輕鬆。

「從來沒有人把Omicron當巧虎輕忽！但它已經是弱化的虎姑婆了。」林氏璧提醒，老話一句，把這病毒當成小感冒、小流感一般輕忽，或是把它當成大魔王一樣無限上綱恐懼，都不是和它相處的正確之道，應該確實理解染疫的風險，將輕症和中重症風險因子兩群人徹底分流，才能安然度過這波Omicron海嘯。