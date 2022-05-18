快訊／美女鄉代確診「像被火車撞到」　陳聿琦深夜開直播說明

▲伸港鄉代陳聿琦確診。（圖／翻攝自陳聿琦臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化「漂亮寶貝」伸港女鄉代陳聿琦，在地方基層受到鄉親支持力挺，將參選鄉長，地方盛傳她已經隔離確診，與她有接觸者的鄉民代表也要快篩，稍早她在個人臉書直播中證實此事，也說出確診的感覺就像被火車撞到，非常的不舒服，要大家真的不要太小看新冠肺炎，更感謝醫護及鄉親的關心。

走過遭控「脫光光視訊撩人夫」風暴，個性直率的她，在地方累積高人氣，當時她曾在臉書PO文「選舉將近，疑是有心人士刻意操作，會提出上訴」，朝向參選鄉長進一步邁進。

如今傳出她人確診，要放下手中工作認真與病毒對抗，今天深夜10點她開直播對外說明，「前2天有點不舒服，全身冷痠痛以為是感冒，星期日有快篩是陰性，星期一去門診，醫師也開了流感藥，沒想到是第一的確診的民意代表。」今天她已經去醫院做了PCR 結果陽性確診，現在乖乖在家隔離治療，也謝謝醫療人員，沒有因為有很多人在等待，很有耐心的看診。

陳聿琦說目前狀況是會頭痛、喉嚨痛、聲音會沙啞，感覺就真的像被火車撞到，很嚴重的重感冒，很不舒服，會呼吸困難、胸悶，真的不要太小看新冠肺炎。不過她也不知道是從哪裡感染，沒有接觸到確診者，昨天也到代表會開會，結果全部都要快篩，希望大家都沒事，呼籲鄉親，到5月20日前都是高峰期，希望大家都能平安健康，謝謝大家的關心。