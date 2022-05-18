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女業務通知快篩陽！客戶嚇壞「3天前到過我家！」網反讚1舉動

鼻塞,流鼻水,感冒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲一名女業務在快篩陽性前，曾到客戶家辦理保險。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／閔文昱報導

近期台灣COVID-19疫情升溫，每日確診病例屢創新高，造成人心惶惶。有網友發文表示，一名女業務員近日到他家辦理保險，不料幾天後女業務員卻傳訊告知「我快篩陽性了」，讓他瞬間嚇傻，不過也有許多網友認為，女業務員至少有誠實告知，紛紛大讚「覺得業務人品不錯」。

一名網友18日在臉書社團「爆廢公社」PO出對話截圖表示，保險業務員前幾天到他家幫忙辦小藍的車險，結果剛剛傳來壞消息，讓他看了後突然覺得想咳嗽。只見女業務員傳LINE通知，「剛剛我快篩陽性」，雖然當天和她同行的同事沒事，但她還是提醒原PO這幾天注意一下有沒有身體不舒服，並特地致歉。

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▲女業務快篩陽後，立即通知客戶。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲女業務快篩陽後，立即通知客戶。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

為此，原PO驚訝回覆一個「真假！？」貼圖，而女業務員也表明是真的，雖然2人接觸時間已隔多天，且她也全程沒有拔口罩，但還是請原PO跟爸爸要小心。她補充，昨天一有症狀時就有進行快篩，當時還是陰性，直到稍早再次快篩才轉陽性。

貼文一曝光，馬上引發討論，不少網友都認為，「至少他誠實跟你說，算不錯了，你再多多注意自己狀況，祝福一切平安」、「至少他很誠實，給這個業務一個讚」、「誠實的人值得讚許」、「負責的業務」、「覺得業務人品不錯」、「她很有良心欸，至少沒有隱瞞你，祝福平安」。

另外，也有網友指出，「保險員是最大的移動行業，其實應該就要先想到了，在清明節後就該減少與業務員接觸機會，很多保險員都馬接觸到確診者到處傳播。」原PO則透露，他並沒有要責怪這名業務，自己到今天也一直都沒症狀，但擔心會有潛伏期，「她昨天有症狀，算一下到我家是3天前」，回家後會再進行快篩。

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