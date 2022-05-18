高雄+6714！海軍官校疫情延燒...累計180人確診　235人隔離中

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市18日新增6714例本土個案，市府召開防疫記者會說明疫情狀況，市長陳其邁特別點名，「軍事單位有群聚狀況」。其中海軍官校自9日至今就有180人確診，其中15人解除隔離；另有70人被匡列，總計目前仍有235人隔離中。

今日高雄疫情狀況，外縣市旅遊史152例，特定娛樂場所有48例，密切接觸者5179例(同住親友2144例、餐飲娛樂804例、職場環境1701例、高風險區域530例)，居隔期間陰轉陽1081例，新案疫調中有254例。

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市長陳其邁表示，在職場校園部分，昨天是1228例，今天增加到1701例，主要是有特定工作群聚，比如某軍事單位有群聚現象，單日增加較多數量。

衛生局簡任技正表示，海軍官校自5月9日以來，監測到180人確診，目前有15人已經解除隔離，現仍有116人返家居家隔離，49人在營區進行隔離；密切接觸者匡列70人，分別有60人返家居家隔離，10人在營區隔離。

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