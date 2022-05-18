快訊／「確診人數正進入高峰」　蔡英文：後續將趨緩回歸正常生活

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨18日中常會邀請邀請中研院生醫所兼任研究員何美鄉博士以「洞悉COVID-19疫情的樣貌與國際防疫策略之借鏡」為題進行專案報告。兼任主席的總統蔡英文聽取報告後表示，從國外的發展經驗來看，台灣正處於最後的關鍵時刻，確診人數逐漸進入高峰，後續趨緩，逐步回歸疫情前的正常生活。

蔡英文表示，隨著疫情變化，大家不免緊張，但是穩定醫療量能，集中醫療資源，來照顧中重症和高風險患者，是防疫工作的關鍵。政府會持續密切掌握疫情的發展，確保國內防疫量能穩健運作。

蔡英文說，現階段在北北基桃優先增設大型篩檢站，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護，而各篩檢站也設置綠色通道，優先提供6歲以下幼兒及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務，讓我們的長輩、小孩方便就醫。

蔡英文說，也持續簡化確診民眾看診流程與時程，把握高風險患者黃金治療時間；同時，依疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，清楚明確宣導防疫相關指引。

蔡英文表示，希望中央、地方和各縣市政府大家共同合作，落實防疫，也會與國人同胞一起再度發揮「團結防疫、同心抗疫」的精神，挺過這波疫情，回到正常生活。