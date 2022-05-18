應徵月薪32K球鞋代購助理　工作3天淪車手！高雄至少9人受害

▲求職網站有陷阱！新鮮人被誆淪為車手。（圖／時代力量提供）

記者賴文萱／高雄報導

1111、518等求職網站是許多社會新鮮人找工作的管道，沒想到平台竟有詐騙集團肆虐。高雄市議員林于凱、時代力量鳳山區市議員參選人顧崇德今（18）日陪同求職遇詐騙的受害者召開記者會，他們應徵月薪3萬2的球鞋代購助理，沒想到工作才3天，就發現帳戶被公司拿去當人頭遭到凍結，淪為車手，在高雄至少已有9位受害人。

▲▼受害人在求職網站1111、518人力銀行應徵「棋煥國際貿易」的專職助理，沒想到被誆淪為車手。（圖／時代力量提供）

顧崇德說，受害人在求職網站1111、518人力銀行應徵「棋煥國際貿易」的專職助理，主要工作為球鞋代購，在南區收付款項，檢查樣品，下訂單等工作，月薪32000元。

被害人面試錄取之後，「公司」表示因應疫情先居家上班，其後更要求提供身分證和銀行帳號，用於勞健保和薪轉，被害人不疑有他，將帳號和身分證影本給了「公司」。大約有一個禮拜的時間，才發現自己帳戶被凍結，上班的「公司」原來是詐騙集團，而自己成了共犯。

▲▼求職網站有陷阱！新鮮人被誆淪為車手。（圖／時代力量提供）

求職受害者G先生表示，上班的前三天工作看似一切正常，他負責上網找鞋、 比價，也有「訂單」和「廠商」，因此起初並未起疑。但G先生後來被要求將公司匯到他個人帳戶的「貨款」交給廠商的業務，前後共約50萬，就接到銀行通知他帳戶被示警，才發現自己竟成了車手。

求職受害者N小姐出示求職資料表示，她信任1111人力銀行，從沒想過上面會有詐騙。發現詐騙之後向平台反映，平台也只下架該工作職缺，沒有進一步負責，她向勞工局、1999求助，也只得到官方回覆。

林于凱說，1111、518等就業平台，應屬《就業服務法》第40條所規定「私立就業服務機構」。勞工局作為高雄勞工事務主管機關，應該依據《就業服務法》第40條第1項各款規定事項，查核平台是否有疏失及責任，如有責任，應該依據同法第65到69條開罰。

勞工局就業安全科股長李美慧回應，《就服法》有要求平台要針對徵才單位提供的資料做查對跟保存，如果平台沒做，將會進行查處。根據《就服法》第40條第1項第7款，平台不得「仲介求職人從事違背公共秩序或善良風俗之工作。」求職人遇到此情況，可以到勞工局檢舉。

▲▼林于凱、顧崇德建議，勞工、警察兩局應該有共同平台，協助年輕人面對求職詐騙，並加強相關宣導。（圖／時代力量提供）

高雄市警察局刑事警察大隊副大隊長林耕宇回應，針對求職受害者帳戶遭凍結的問題，程序上一定要拿到檢察署的不起訴處分，或法院的判決，才能申請解除帳戶示警。但如果求職受害者找到新工作，可以持新公司的證明向銀行開立新戶，作為薪轉用途。

林于凱總結時強調，當詐騙型態已經從欺騙消費者，轉變成連員工都是詐騙受害人時，詐騙不只騙錢，更連年輕人的信用都賠進去。他建議勞工、警察兩局應該有共同平台，協助年輕人面對求職詐騙，並加強相關宣導。

對此建議，勞工局表示，會從職缺登錄的把關程序進行了解。顧崇德則說，對於這種人事徵才把關不嚴的狀況，對於求職者是傷害，對於被假冒的公司信譽也造成影響，應要求求職平台加強查核。