南下300km找工作...慘遭痛毆逼交帳戶　他遞紙條求助行員獲救

記者賴文萱／高雄報導

新北一名23歲的邱姓男子在網路看到求職訊息，好奇詢問後被拐騙搭車南下高雄，沒想到遭到詐騙集團3男押往套房痛毆，又被押往銀行逼辦存摺補發。潘男在辦理手續時趁機遞出寫著「幫忙110，鎮靜」的紙條給行員，警方獲報後趕抵銀行，將3嫌依詐欺、妨害自由、傷害等罪偵訊後移送高雄地檢署偵辦。

▲新北男高雄求職遇詐騙集團痛毆逼交帳戶，遞紙條求助行員獲救。（圖／記者賴文萱翻攝）





▲新北男（左）高雄求職被押關套房，還被帶往銀行逼補發存摺與提款卡。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局前金所在9日中午12點多，接獲轄內前金區七賢二路某銀行行員通報，有一名男子神色緊張並遞一張寫著「幫忙110，鎮靜」的紙條請行員協助報警。巡邏警網立即趕赴現場，發現家住新北的邱男，南下求職時遇到詐騙集團，並被帶往銀行補發存摺與提款卡。

現場員警詢問陪同邱男在銀行辦事的22歲潘姓男子「來這裡幹嘛？」，潘男當時辯稱邱男是朋友的朋友，警方再問邱男叫什麼名字，潘男則稱「跟他不熟，只是陪他來銀行辦帳戶」，警方遂將他帶返所調查。

▲▼警方10日將潘嫌等3人全數緝捕歸案，並依詐欺、妨害自由、傷害等罪偵訊後移請高雄地檢署接續偵辦。。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，邱男在網路上看到「提供存簿就可輕鬆賺取收入」的求職訊息後，被拐騙搭車南下，隨即被另外潘嫌等3人（張男，18歲、曹男，18歲）帶至套房後痛毆，並要求交付存簿及提款卡。由於邱男並未將存簿帶在身邊，9日在潘嫌的陪同下被押至銀行辦理補發。

相關案件經前金所與偵查隊共組專案小組擴大追查下，於10日將潘嫌等3人全數緝捕歸案，並依詐欺、妨害自由、傷害等罪偵訊後移請高雄地檢署接續偵辦。