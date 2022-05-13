富翁遭詐1.4億！卻深信「官員」打給他　怒嗆銀行職員：你才被騙

▲詐騙案件層出不窮，馬來西亞一名富翁輕信了詐騙集團的「調查」話術，白白奉上1.4億元存款。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞檳城一名63歲華裔富翁，退休前曾創辦並執掌一家能源公司，擁有上億身家，不過他最近卻掉入了詐騙集團的圈套，對方謊稱是「國家銀行官員」要他依指示轉帳，富翁不僅乖乖照做，當真正的銀行職員提醒他可能被騙時，還遭富翁反嗆「你才被騙！」最終他慘被詐取2100萬馬幣（約新台幣1.4億元）。

綜合馬來西亞媒體報導，檳城一名身家上億的63歲退休男子去年11月接到一通「銀行職員」的來電，聲稱他註冊的信用卡被盜刷，還涉及了非法活動，為了取得受害人的信任，對方隨後將電話轉接給一名自稱「國家銀行官員」的人接聽，並以協助調查的名義，索取個資與銀行帳戶資料，富翁不疑有他，全程按照指示操作而受騙。

▲富翁堅信自己不會遇到詐騙電話，銀行職員好心提醒，反而遭到怒罵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

詐騙集團還沒放過這條上鉤的大魚，於今年1月再次以調查為由，誘騙富翁告知傳送到手機裡的銀行轉帳驗證碼，又一次詐財成功。然而，當真正的銀行職員聽到富翁把帳戶資料告訴「官員」時，認為事有蹊蹺，便善意提醒對方可能是詐騙集團，沒想到，富翁不但不相信，還怒罵行員「誰說我被騙？你才被老千騙！」

報導稱，富翁直到4月底才發現名下的2個銀行帳戶遭到凍結，而且存款被人多次轉帳至不同帳戶，損失金額高達2100萬馬幣（約新台幣1億4200萬元），這時富翁才遲遲地報警。警方受訪表示，目前已經展開刑事調查，但此案已成為迄今為止，馬來西亞警方接獲最大損失金額的單一詐騙個案。

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