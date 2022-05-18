彰化+2035！維護急診量能　醫院暫停夜間PCR「兒童及重症者除外」

▲彰化今新增2035本土案例。（圖／彰化縣府提供）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣政府於18日召開彰化縣防疫說明記者會，縣長王惠美表示，今日新增2035本土案例，包括外縣市通報468例、外籍移工127例、長照機構20例、居家隔離、檢疫500例、同戶確診200例，其餘都是單一個案確診。衛生局長葉彥伯表示，為維護急診量能，即日起夜間10時至翌日上午7時，暫停受理成人一般輕症快篩陽性民眾的PCR篩檢，但兒童及重症個案的採檢，則照常進行。

彰化昨日發生一個小插曲，民眾至醫院進行PCR時，須填寫手機號碼，以利於後續相關單位收發簡訊，但昨天某醫院碰到有民眾直接照著看板上所寫的「0900000000」填寫，導致後續找不到該名患者，葉彥伯不禁開玩笑地說「這位民眾太配合政府了，但填這支電話我們就找不到你」，請民眾注意要提供自己正確的手機號碼。

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▲彰化縣衛生局長葉彥伯提醒，民眾一定要填寫正確手機號碼。（圖／截取自彰化防疫記者會臉書直播）

王惠美表示，5至11歲學童昨日起開始進行BNT疫苗接種意願，25日醫療團隊進入校園施打；12至17歲青少年也於昨日起調查第三劑BNT疫苗接種意願，同樣25日進入校園施打。另外，滿5歲的兒童以及12至17歲的青少年，25日起家長可持意願書至醫療院所預約接種。

▲彰化學童及青少年接種BNT疫苗事項。（圖／彰化縣府提供）

衛生局指出，今日縣內國高中有59班停課，46所國小共107班停課、75所幼兒園共84班停課、47間補習班共50班停課；另有2國中6個班級、28國小64個班級、15所幼兒園16個班級、15個補習班復課。

葉彥伯表示，為維護醫療量能，即日起停止受理「無症狀、未經快篩」的民眾，以及「居家隔離、居家檢疫、自主防疫」等三類的民眾PCR採檢，此外，夜間10點至次日上午7點，也暫停受理「成人一般輕症快篩陽性」的PCR採檢，不過兒童及重症風險個案的採檢，照常進行。

▲彰化即日起夜間10點至次日上午7點，暫停受理「成人一般輕症快篩陽性」的PCR採檢，不過兒童及重症風險個案的採檢，照常進行。（圖／彰化縣府提供）

葉彥伯說，65歲以上長者以及居家隔離、居家檢疫、自主防疫快篩陽性的民眾，一旦快篩陽性，經由醫師確認即認定為確診，不須再經過PCR，縣內共有103家「居家照護診所」可提供門診服務。

▲65歲以上長者以及居家隔離、居家檢疫、自主防疫快篩陽性的民眾，一旦快篩陽性，經由醫師確認即認定為確診 。（圖／彰化縣府提供）