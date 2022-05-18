「是否遠距教學到暑假」桃園授權各校評估　國小5／25開始接種BNT

▲0518桃園疫情記者會 。（圖／翻攝桃園事YT）

記者沈繼昌、蔡怡萍／桃園報導

指揮中心公布今（18）日全國新增本土確診85310例，其中桃園新增9658例，市長鄭文燦在疫情記者會中表示，雖然較昨天略為下降，但全國新增超過8萬例，顯示疫情仍然升溫中，而桃園市目前累計也已超過14萬人確診，以新制7+7方案居家隔離者1萬8631人、居家照護者12萬713人，40%的人已完成線上諮詢看診。

鄭文燦指出，目前桃園三合一採檢站有9處，昨天6歲以下孩童、65歲以上長者，透過綠色通道直接採檢、看診、領藥者有1696人，而另也有5間醫院設有三合一綠色通道，可以降低醫院篩檢站與急診室負擔。

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學校防疫部分，目前累計1萬3904位師生確診，目前按照新制隔離7+7方案有7120人，自主防疫在家3天的有1萬5697人，鄭文燦表示，桃園市約有2萬3千個老師與學生採取居隔自主防疫3天，占全市國中小、高中共30萬人不到10%。

但有關家長與學生最關心的實體或線上教學部分，鄭文燦表示為考慮各學校在教學方面的安排，在本周5/21、22國中會考結束後、距離暑假還有6個禮拜的期間，將由教育局、各學校防疫專責小組評估，是否全年級或全校採遠距教學，他強調由於各學校有地域、城鄉等差別，對線上教學也有不同需求，且確診人數也不一，於是授權給各學校有一個彈性，教育局將調查各學校情況後再做政策性宣布，現在要請各學校防疫專責小組對於是否遠距教學做妥當安排，依照全年級、全校、學校規模、城鄉、確診人數等差距，最後由教育局來說明處理原則。

另外有關國小莫德納疫苗仍在接種中，BNT也已到位，5/25起國小的BNT、國高中的BNT第3劑也要開始接種，兒童BNT主要是針對5到11歲，滿12歲的話有不同的疫苗型態，並可以用專案施打的方式，目前以到校施打為原則。