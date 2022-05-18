台東+699！人口密集機構群聚案　衛生局積極監控

▲台東今日新增699確診，人口密集機構群聚案，衛生局積極監控 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣18日新增699名確診者，590名民眾戶籍或居住地分在台東、109名為外縣市醫院通報，確診個案數累計5146人；目前仍管理接觸者為3121人。另外，為提升校園防疫安全，饒慶鈴縣長呼籲父母儘速帶孩子接種疫苗，可降低感染風險。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，目前人口密集機構共7間有發生群聚事件，養護機構部分有5間，共新增19名確診個案，多為接觸者發病，累計確診205名(員工57名;住民148名)；身障機構今日新增3名接觸者發病，皆於居家隔離中，故無新增接觸者，已完成就醫評估並開立抗病毒藥物，院童累計7名確診個案(員工3名;院童4名)；矯正機關1間本日擴大採檢，共新增38名確診者，皆為同區受刑人(該監疫苗施打率大於9成5，皆為輕症或無症狀)，衛生局除協調醫療單位進入協助診斷評估用藥外，亦已完成相關確診者分區分流照護動線規劃，與後續定期採檢事宜。縣府相關單位皆已告知單位落實分艙分流、人員健康管理及手部清潔，及相關接觸者定期採檢，如快篩陽性個案立刻安排醫療院所評估針對有中重症風險個案盡早提供抗病毒藥物。

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今日台東縣校園新增確診110生、15師，累計共934生、103師。在調整停止實體上課學校部分: 豐田國小1班級停止上課至5/19、仁愛國小1班級停止上課至5/20、興隆國小1班級停止上課至5/19、安朔國小1班級停止上課至5/20、富山國小1班級停止上課至5/20、關山國小2班級停止上課至5/20、瑞源國小3班級停止上課至5/20、德高國小4班級停止上課至5/20、電光國小1班級停止上課至5/20、蘭嶼國小1班級停止上課至5/20、光明國小1班級停止上課至5/20、復興國小2班級停止上課至5/20、東海國小2班級停止上課至5/20、建和國小1班級停止上課至5/20、長濱國小附幼全園停止上課至5/20、關山國中1班級停止上課至5/19、豐榮國小附幼全園停止上課至5/19、馬蘭國小1班級停止上課至5/20、初來國小新武分校1班級停止上課至5/19、大王國中1班級停止上課至5/20、豐里國小2班級、附幼1班級停止上課至5/20、四維幼兒園1班級停止上課至5/20、信義國小1班級、附幼全園停止上課至5/20、鴻德幼兒園1班級停止上課至5/20、加拿國小1班級、附幼全園停止上課至5/20、海端國小1班級、附幼全園停止上課至5/19、東大附小1班級停止上課至5/20、附幼1班級停止上課至5/19、武陵國小3班級停止上課至5/19、1班級停止上課至5/20、崁頂國小1班級停止上課至5/19、1班級停止上課至5/20、新生國小1班級停止上課至5/19、1班級停止上課至5/20。

近日兒童確診數不斷增加，為提升校園防疫安全，縣府近日內已請各校將COVID-19疫苗接種評估暨意願書發送家長，讓家長有7天的充分時間思考是否施打BNT兒童疫苗及國高中施打第3劑BNT疫苗，饒慶鈴縣長也指示教育處協調衛生單位，安排醫療院所到校為國小以上學生施打，以建立保護力，降低孩子染疫重症風險。