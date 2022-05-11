不畏疫情！白沙屯媽祖進香報名達9萬人　苗警公布交通疏導管制措施

▲白沙屯媽祖進香活動在即，報名隨香已突破8萬人，苗警11日公布拱天宮周邊交通疏導管制措施。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣宗教盛事，白沙屯媽祖進香活動，原以為報名將受疫情影響，但截至目前為止，已有8萬多人報名，超越去年7.8萬人的盛況；苗栗縣警察局多次召開勤務部署協調會，11日也公布相關的交通疏導管制措施，請民眾多加留意。

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，白沙屯媽祖進香活動，從5月16日深夜11點放頭旗，20日凌晨1點15分登轎，2點15分出發，5月22日到北港，5月23日凌晨0點15分進火，5月27日下午3點5分回宮，全程8天7夜，另在6月7日凌晨1點20分開爐。

陳春發強調，今年因受疫情影響，規定施打3劑疫苗才能參加；原以為報名人數會銳減，但比起去年7.8萬人報名，今年卻更多人報名，截至目前為止，已超過8萬人，預估活動將突破9萬人，這也是對廟方管理上的一大考驗。

苗栗縣警局也規畫疏導措施，5月19日8時至22時，封閉通霄鎮台1線123.5K（白沙屯匝道與台1線口）至127.4K（新埔聯絡道與台1線口）南下車道，北上實施調撥車道。5月19日22時至5月20日6時封閉台1線123.5K至127.4K南、北雙向車道；會視現場車流狀況彈性管制封閉台61線白沙屯南向出口匝道及新埔南、北向出口匝道。5月20日1時至6時，封閉台1線127.4K至132K（通灣聯絡道）南下車道（北上不封閉），台1線北上車輛經由新埔聯絡道往台61線北上；該時段封閉台61線新埔南、北向出口匝道。

5月20日6時至15時，機動管制通霄鎮台1線132K至苑裡鎮台1線與苗47-1線口（僅南下車道，與臺中市大甲區交界）；另5月19日8時至5月20日12時，將視現場車流狀況彈性管制封閉台61線赤土崎、白沙屯及新埔南、北向出口匝道。

▲苗栗縣警局，11日公布免費接駁專車路線，及周邊停車場等交通疏導管制措施。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

回鑾管制時段，5月26日0時至24時，機動分段管制苑裡鎮台1線與苗47-1線口（與台中市大甲區交界）至通霄鎮台1線132K北上車道；其中5月26日4時至12時，苑裡鎮台1線139K（近中山路口北端）至苑裡鎮台1線138K（慈雲寺）、通霄鎮台1線131.6K至130K北上車道封閉，南下車道實施調撥。5月27日0時至20時，台1線131.6K至123.5K南北車道封閉（分段管制），南、北車輛均改道行駛台61線通灣聯絡道。

此外，在接駁方面，後龍線從5月19日16時至5月20日3時（5部巴士，其中19至24時增為10部巴士），加強載運尖峰時段民眾；通霄線行駛台61線直達車、3部巴士，其中19至24時增為6部巴士。此外，拱天宮及周邊停車區共規劃10處，計有小客車約6490輛、大客車約120輛，也請民眾不要違規停車。

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